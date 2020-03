Poikkeustila on vaikuttanut suomalaisten urheilemiseen – sisälajit ovat vaihtuneet ulkoiluun

Suomalaisten liikuntatottumuksissa on näkynyt selkeä muutos hallituksen määräämien poikkeustilarajoitusten tultua voimaan.

Suomessa vallitsevat poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisten liikkumiseen. Urheilu- ja älykelloja valmistavan Suunnon dataan perustuvien tilastojen mukaan uiminen ja kuntosalilla käyminen ovat vähentyneet, mutta pyöräily ja patikoiminen ovat lisänneet suosiotaan.

Muutoksen takana ovat hallituksen antamat suositukset sosiaalisten kontaktien välttämisestä sekä julkisten urheilupaikkojen sulkeminen.

Suunnon urheilu- ja älykelloja käyttävät ympäri maailmaa miljoonat ihmiset. Kellon käyttäjien tilastoista näkyy, että uiminen on vähentynyt peräti 76 prosenttia ja salilla käyminen ja spinning ovat puolestaan pudonneet 30 prosenttia.

Kovaa kasvua on ollut pyöräilyssä (+66%), maastopyöräilyssä (+50%) sekä patikoimisessa (+40%). Myös juokseminen, kuntopiirit ja käveleminen ovat lisääntyneet.

Tilastot osoittavat selvästi, että suomalaiset ovat siirtyneet liikkumaan ulos suositusten mukaisesti.

– Dramaattiset muutokset suomalaisten arjessa heijastuvat myös liikuntatottumuksiin. Datassa näkyy selkeä piikki harjoittelussa siinä kohdassa, kun ihmiset lopettavat etätyöpäivänsä, kertoo Suunnon kohdekuluttajista vastaava Karoliina Tiuraniemi yhtiön tiedotteessa.

Tilanne on ollut poikkeuksellinen maailmalla ja se näkyy myös Suunnon kansainvälisten käyttäjien datassa. Silmiinpistävää on, että koronavirusepidemian alkuperämaassa Kiinassa on nähtävillä jo positiivisia lukuja.

Tammikuussa Suunnon tuotteita käyttävät kiinalaiset kävelivät päivässä keskimäärin 9 300 askelta. Karanteenitoimien tullessa voimaan helmikuussa määrä romahti noin 7 300 askeleeseen. Maaliskuussa määrä on kuitenkin noussut jo 8 900 askeleeseen.

Muitakin merkkejä maan palaamisesta kriisin jälkeen normaalitilaan on. Suunnon tuotteita käyttävät kiinalaiset urheilivat helmikuussa jopa 37 prosenttia vähemmän verrattuna tammikuun vastaaviin lukuihin.

Maaliskuun luvut sen sijaan näyttävät, että tammikuun lukuihin verrattuna urheilun määrä on noussut 4 %, eli kiinalaiset ovat alkaneet ottaa karanteenissa vietettyä aikaa takaisin liikunnan muodossa samalla kun palaavat normiarkeen.

Italia ja Espanja ovat koronakriisissä pahiten Euroopassa kärsineitä maita ja molemmissa ulkona liikkumista on rajoitettu voimakkaasti. Se näkyy myös tilastoissa. Esimerkiksi Espanjassa pitkien yli 90 minuutin treenien määrä putosi peräti 60 prosenttia.

Italiassa sama luku oli 50 prosenttia. Molemmissa maissa joogan osuus sen sijaan on merkittävässä kasvussa.

Suunnon kellot mittaavat myös käyttäjän unen määrää sekä laatua ja siinä tilastossa on kiinnostava huomio. Sekä Italiassa että Espanjassa karanteenin alettua asukkaiden unen määrä sekä laatu on ollut kasvussa.

Suomessa unen määrässä tai laadussa ei ole vielä tässä vaiheessa näkynyt muutoksia.

– Niissä maissa, joissa sosiaalista kontaktia on rajoitettu eniten, on urheilemisen määrä ymmärrettävästi vähentynyt ja yhä useampi kalorien kulutustavoite jää toteutumatta. Liikunta on tärkeässä osassa niin henkistä kuin fyysistä terveyttä, Tiuraniemi toteaa.