Ministeri: Tavaroita saa kaupasta hyvin, hamstraus vähäistä

Hallitus on kertonut perjantaina aamulla uusia tietoja koronatilanteesta. Katsaus on käsitellyt erityisesti ruokaa ja huoltovarmuutta.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi, että päivittäistavarahuolto toimii kaikkialla Suomessa normaalisti. Tavaroita on kaupoista hyvin saatavilla.

– Kriisin alussa oli hamstrausta, ja tilanne on tasaantunut. Yleisesti hamstraus on vähäistä. Niin on syytä ollakin, Haatainen sanoi.

Sähkön, lämmön ja polttoaineiden saannissa ei ole Haataisen kertoman mukaan ongelmaa, ja markkinat toimivat normaalisti. Hinnat ovat laskeneet.

– Energiaraaka-aineita on varastoissa kuukausien tarpeeksi, Haatainen sanoi.

Haatainen kertoi myös, että varmuusvarastoista on otettu käyttöön suojavälineitä. STM seuraa suojainten kulutusta Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Huoltovarmuuskeskus on ryhtynyt hankkimaan uusia suojavälineitä viikkoja sitten. Hankintaa on vaikeuttanut se, että kysyntä on ollut kova. Nyt markkinat ovat Haataisen mukaan kehittymässä. ja myös Suomessa voidaan aloittaa suojatarvikkeiden valmistusta.