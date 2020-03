Väestöön suhteutettuna Suomen toiseksi vilkkaimman kesämökkikunnan kunnanjohtajan Matias Hildenin mielestä Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi on perusteltu ja oikeaan osunut toimenpide.

Sitä Hilden ei kuitenkaan ymmärrä, että jo mökeilleen, vaikkapa juuri Puumalaan tulleiden mökkiläisten pitäisi kiireen vilkkaan koota kimpsunsa ja kampsunsa ja palata takaisin sinne mistä tulivatkin.

– Meillä vapaa-ajan lomailu on aivan toista kuin esimerkiksi Lapissa. Etelän ihmiset tulevat tänne luonnon rauhaan loma-asunnoilleen, eivätkä liiku niiltä paljon missään. He ovat tulleet tänne koronaeristykseen, elävät mökeillään täydellistä eristyselämää. Monet hoitavat kauppa-asiansakin tuontipalveluja käyttäen. Kirkonkylän katukuvassa koronapakolaisia ei juurikaan näy.

Hildenin mukaan esimerkiksi koronan eurooppalaisessa keskittymässä Italiassa on nyt kielletty ihmisiä matkustamasta takaisin kotiinsa.

– Ei ole vapaa-ajan asunnoillaan nyt erityksissä olevien ihmisten syytä lähteä niiltä mihinkään. Liikkumisen pysäyttäminen ja lähikontaktien välttäminen on ainoa oikea tie epidemian hidastamiseksi.

Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden on sitä mieltä, että kesämökeilleen jo tulleiden uusmaalaisten on parempi pysyä mökeillään kuin palata koteihinsa. Kuva otettu viime marraskuussa.

Vaikka Hilden ymmärtääkin Uudenmaan eristämisen, ongelmallisena hän pitää sen eristämistä työmatkaliikenteen kannalta.

– Työmatkaliikenne on iso ongelma, kun se kuitenkin sallitaan. Sitähän liikkuminen maakuntarajan yli Uudellamaalla pääosin on. Siinä jos missään tartunnan leviämisen riskit ovat ilmeiset. Pendelöintiin pitäisikin löytää tehokkaat katkaisukeinot, esimerkiksi tilapäinen muuttaminen työpaikkakunnalle.

Puumalassa on noin 2 000 asukasta ja 4 000 vapaa-ajan asuntoa. Kesäisin Mikkelin kupeessa olevan pienen savolaiskunnan väkimäärä moninkertaistuu. Puumala elää kesästä, jos toki suuri osa vapaa-ajan asunnoista on ympärivuotisessa käytössä.

Vaikka tuleva kesä onkin vielä arvoitus, Hilden ei ole suuresti huolissaan koronaepidemian vaikutuksesta kunnan talouteen.

– Verotuloihin se tietysti meilläkin vaikuttaa, mutta ammattirakenteen vuoksi ei yhtä rajusti kuin moniin muihin kuntiin. Kunnan taseessa on sen verran puskuria, että kyllä tästä selvitään, vaikka terveysmenot varmasti nousevatkin.

Puumalan kylänraittia mökeilleen mahdollisesti tulleet eteläsuomalaiset eivät vilkastuta. He pysyvät koronaeristyksessä vapaa-ajan asunnoillaan. Kuva marraskuulta 2019.

Puumala on talousihme Suomen kuntien joukossa. Viime vuodelta kunta teki jälleen ylijäämäisen tilinpäätöksen, kahdeksannen kerran kymmenen vuoden sisällä. Koronapuskuria kertyi viime vuonna 1,3 miljoonaa euroa.

Puumalan asukkaista noin kolmannes on yli 70-vuotiaita eläkeläisiä. Iäkäs väestö on haaste kunnalle etenkin nyt koronaviruksen kaataessa väkeä sairasvuoteelle. Puumalassa koronatartuntoja ei kuitenkaan ole vielä tavattu, ei vakituisen väestön, eikä kesäasukkaiden keskuudessa.

Kyläkaupan kesätapahtumat jäissä

Maankuulun kesäkaupan, Puumalan Hurissalon Salen päällikkö Jorma Tikka hämmästelee Uudenmaan asukkaille asetettuja liikkumisrajoituksia, mutta sanoo kuitenkin ymmärtävänsä päätöksen.

– Onhan tämä ennenkuulumatonta. Sotien aikaan itänaapuri siirteli rajojamme, mutta että rauhan aikana itse käymme omia rajojamme sulkemaan, onhan se kova toimenpide.

Tikalta löytyy kuitenkin ymmärtämystä liikkumisrajoitukselle.

– Jos kerta jotain aiotaan koronatartuntojen hillitsemiseksi tehdä, niin silloin keinoja on käytettävä luovasti ja laajasti.

Hurissalon Salen päällikkö Jorma Tikka uskoo, että jo loppukesästä Hurissalossa taas tapahtuu. Nyt kesäaktiviteettien suunnittelu on jäissä. Kuva kesäkuulta 2019.

Viime viikonloppuna Hurissalon kaupan myynnissä oli Tikan mukaan nähtävissä selvä piikki, mutta mistään kesäasukkaiden suuresta ryntäyksestä ei ollut kysymys.

– Nuorisoa tuntui olleen liikkeellä jonkin verran, kun ylioppilaskirjoitusten päättymistä juhlittiin. Ja ehkä väkeä tuli mökeilleen senkin vuoksi, että liikkumisrajoituksia ennakoitiin. Jonkin verran väkeä on siirtynyt mökeilleen myös etätöihin.

Hurissalon Sale on varustautunut koronaviruksen leviämisen torjuntaan. Muun muassa irtokahvileipien myynti on lopetettu ja myymälän pintojen puhdistusta on tehostettu. Kylällä toimii myös Puumalan vapaaehtoisrinki, joka toimittaa ostoksia vakituisille asiakkaille ja yli 70-vuotiaille.

Puumalan Sale on vilkas kesäkauppa. Kuva otettu kesäkuussa 2019.

Hurissalon kesä on normaalisti tapahtumia täynnä. Tikan johtamalla kaupalla on ollut keskeinen asema niiden järjestämisessä. Ensi kesäksikin on ollut suunnitteilla liki 30 erilaista aktiviteettia ja kylätapahtumaa.

– Kesätapahtumien suunnittelu on nyt pantu jäihin. Minulla on kuitenkin vahva usko siihen, että jo loppukesästä täällä taas tapahtuu. Nyt otetaan vain pieni aikalisä.