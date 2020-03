Lahdentiellä ajettiin kuin viimeistä päivää – Oona ja Jenna halusivat vielä käydä ihmeellisellä turkoosilla lähteellä

Tuuliharjan Nesteellä nähtiin haikeita jäähyväisiä. Asko ja Jari palasivat etelään kesämökin kanssa.

Ilta oli torstaina merkillinen Lahdentiellä, kuulas, keväinen, mutta merkillinen.

Siellä ajettiin kuin viimeistä päivää, kirjaimellisesti.

Eikä kyse ollut hurjastelusta.

Tuuliharjan Nesteellä Orimattilassa (Päijät-Häme) jätettiin haikeita jäähyväisiä lähiomaisten kesken, kun perjantaina jäädään eri puolille uutta rajaa, joka erottaa Uudenmaan muusta Suomesta.

Erikoisia ajatuksia heräsi hiukan ennen Mäntsälää (Uusimaa) Tuuliruusun Nesteen viereisellä pohjoisten kaistojen levähdysalueella.

Itä-Uudenmaan poliisin partio tarkasti parhaillaan ulkomaalaista rekkaa. Kysymykseen, onko tämä levike 4-tien tuleva raja-asema, check point, poliisi vastasi arvoituksellisesti hymyillen, ”tiedäthän, etten voi vastata”.

Ainakin paikka olisi erinomainen, sillä sen jälkeen luvatta Uudeltamaalta ulos pyrkiviä autoja ei voi enää käännyttää takaisin etelään.

Tässä se vielä onnistuu ajamalla Lahdentien alitse toisen puolen rampille.

Levike ennen Mäntsälää sopisi tarkastuspisteeksi, koska siltä voisi käännyttää liikennettä takaisin etelään Tuuliruusun alikulun ja ramppien ansiosta.

Edellisellä levähdyspaikalla seisoi punainen Mini. Tapahtumatuottaja Mikko Kittelä oli tulossa Helsingistä kotiin Hollolaan.

– Tämä oli sitten tässä, Kittelä sanoo.

Perjantaina alkavat etätyöt.

Mikko Kittelän työmatkat Helsinkiin kestivät 11 vuotta. Perjantaina hän jää kotiin.

Kaksi nuorta naista, Jenni ja Oona, pysähtyvät hetkeksi. He ovat tulossa Keravalta ja matkalla Hollolaan. Tarkoitus on käydä ”ulkoilualueella, jossa on lähde”. Tytöt kertovat veden olevan turkoosinväristä.

He eivät ole ikinä ennen käyneet lähteellä.

– Tämä oli viimeinen tilaisuus.

Hollolalaisena Kittelä tuntee lähteen hyvin ja puhkea ylistyksiin.

– Se on Kiikun lähde, mielettömän upea ihan maailman mittapuullakin.

Upea sen täytyy olla, jos se saa kaksi nuorta naista lähtemään kotoaan pohjoiseen, vastoin kaikkia suosituksia. Lähdetiedon mukaan Kiikun lähde Uskelassa on Suomen suurin lähdeallas, 100 metriä kertaa 400 metriä, 14 lähdesilmää, ”turkoosin lähteen taikaa”.

Levikkeelle pysähtyy myös Tapsa, hänkin Helsingistä tulossa ja kotiin Lahteen menossa. Tapsa sai työnantajaltaan mukaan todistuksen, jonka avulla hän uskoo työmatkaliikenteensä jatkuvan.

– Tässä lukee ”kulkeminen on välttämätöntä työn suorittamiseksi”.

Pian nähdään A4-kokoisen paperin arvo.

Tuuliharjan Nesteen parkkipaikalla on käynnissä mielenkiintoinen operaatio. Eläkeläiset Kaija ja Jaakko Rekiranta ovat ajaneet kohtaamispaikalle Heinolasta mukanaan poikansa auton kesärenkaat.

Helsingistä ajanut poika odottaa pensasaidan takana parkkipaikan toisella puolella. Etäisyydellä pienennetään tartuntariskiä.

– Jätämme nämä tähän, ja hän hakee, kun olemme lähteneet, Jaakko Rekiranta kertoo ja nostelee takakontista renkaita asfaltille.

Kaija ja Jaakko Rekiranta toimittivat kesärenkaat Helsinkiin jäävälle pojalleen.

Kesärenkaat on mukana myös Lahdesta tulleella Sadulla ja hänen hiukan taustalla (reilusti yli turvarajan) pysyttelevällä aviomiehellään. Vastassa ovat Helsingissä opiskelevat lapset Elina ja Mikko.

Renkaat eivät ole ainoa syy.

– Syömme nyt vielä kerran yhdessä ja erotessamme halaamme, Satu kertoo.

– Paitsi että ei halata, Elina tarkentaa.

Satu (vas) halusi vielä ennen kuin raja railona aukeaa tavata Helsingissä asuvat lapsensa Elinan ja Mikon. Yhteinen ateria Tuuliharjassa ja jäähyväiset.

Viereisessä pöydässä pitävät taukoa Asko Sassi ja Jari Muukkonen. Heille oli kunnia-asia noudattaa pääministeri Sanna Marinin kehotusta jättää kesämökit ja palata Helsinkiin.

Paitsi että Asko ja Jari ottivat kesämökin mukaan. Se on suuren maastoauton peräkoukussa, erikoispitkän asuntovaunun muodossa.

– Mökkiä ei jätetä, Asko tokaisee Tuntemattoman sotilaan hengessä.

Matka alkoi Messilästä ja on jo toinen vaununsiirto tänään.

– Ei jätetty viime tinkaan.

Asko Sassilla (vas) ja Jari Muukkosella oli kiireinen päivä siirtää asuntovaunuja Messilästä etelään.

Hämärtyvän parkkialueen reunassa nojailee autoonsa keski-ikäinen mies. Tupakan pää hehkuu.

– Talvilomalle Kajaaniin, mies kertoo suunnitelmistaan.

– Ei, ei oteta kuvaa.

Oranssi aurinko laskee Lahden tien länsipuolelle. Kun se huomenna palaa idästä, jokin on muuttunut, jotain, mitä kukaan ei olisi ikinä voinut kuvitella tapahtuvan, tapahtunut.

Mutta auringonkehrä voi jatkaa matkantekoaan, yli puomien kenenkään kysymättä syytä tai tarvetta. Niin tekevät myös muuttolinnut, joita pian alkaa saapua yhä suuremmissa parvissa. Yli Uudenmaan ne lentävät ja levittäytyvät pesimäreviireilleen sisä-Suomeen.