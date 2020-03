Koronaepidemia peruu satoja oikeudenkäyntejä – ex-kumppaninsa pahoinpitelemä Maija kuuli istuntonsa perumisesta edellisenä päivänä

Tuomioistuimilla ei riitä videolaitteita kaikkien etäistuntojen järjestämiseen.

Lukuisia oikeudenkäyntejä on jouduttu siirtämään koronan takia hamaan tulevaisuuteen. Tarkkaa tilastoa ei ole vielä olemassa, mutta Tuomioistuinviraston mukaan lykättyjä oikeudenkäyntejä pelkästään käräjäoikeuksissa on satoja.

– Perumaan on jouduttu valtaosa niistä jutuista, joissa järjestetään suullinen pääkäsittely. Satoja istuntoja on täytynyt lykätä. Prosenttiosuudet vaihtelevat eri tuomioistuimissa. Osassa on lykätty kaikki muut paitsi kiireelliset jutut, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola kertoo.

Vangittujen vastaajien rikosasiat ja pakkokeinojuttuja kuten vangitsemisia joudutaan käsittelemään korona-aikanakin, sillä niille on tiukat määräajat. Nyt voimaan astunut valmiuslaki ei mahdollista joustoa tuomioistuinten määräajoissa.

Tuomioistuinviraston linjaus on, että tällä hetkellä pitäisi käsitellä etäyhteyksien avulla kaikki jutut, jotka suinkin kyetään.

– Läheskään kaikkia ei pystytä. Kaikissa istuntosaleissa ei ole videoneuvottelulaitteita. Videoyhteyksien toiminnassa on ilmennyt myös häiriöitä, Jaakkola kertoo.

Hänen mukaansa on selvää, että käsittelyajat pitenevät ja ruuhkautuminen uhkaa, kun sumaa aletaan aikanaan poikkeustilan jälkeen purkamaan.

Tampereella asuvan 30-vuotiaan Maijan oikeudenkäynnin piti olla viime viikolla Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Maijan entistä kumppania syytetään hänen pahoinpitelystään.

– – Edellisenä päivänä lakimies laittoi viestin, että oikeudenkäynti on peruttu. Totta kai se oli pettymys. Olin vuoden verran odottanut, että päivä koittaa, ja pari kuukautta tsempannut ja psyykannnut päivää varten.

Perheenjäsentenkin aikataulut menivät uusiksi, sillä heitä oli tulossa oikeuteen Maijan tueksi. Maijalla ei ole vielä mitään tietoa, milloin uusi käsittely mahdollisesti järjestetään.

– Mitään ilmoitusta ei ole tullut. Itse arvelen, että menee vuoden loppuun tai syksyyn aikaisintaan.

Yhden hyvän puolen Maija tilanteesta keksii. Syytteeseen johtanut epäilty pahoinpitely perustuu ensimmäiseen Maijan tekemistä rikosilmoituksista. Poliisilla on yhä esitutkinnassa myöhempiä tapauksia.

– Jos hyvin käy, niin poliisi ehtii tutkia ne ja syyttäjä tehdä päätöksen ennen uutta käsittelyä. Silloin kaikki voitaisiin käsitellä yhdessä oikeudenkäynnissä, ettei tarvitse kahta.

Voi tosin käydä niinkin, että poikkeustilanne viivyttää myös poliisin esitutkintaa.

Oikeudenkäyntien laajamittainen peruminen näkyy myös asianajajien työssä. IS on keskustellut asiasta useiden asianajajien kanssa. He kaikki kertovat tyhjentyvistä kalentereista.

Monien muiden palveluyrittäjien tavoin poikkeustilanne tarkoittaa asianajajille töiden ja tulojen pienenemistä. Varsinkin pienemmille toimistoille tilanne voi olla tiukka.

– Tilanteen täytyy olla erityisen haastava uusille, hiljattain toimintansa aloittaneille asianajotoimistoille, Maijan asianajaja Maria Luukkonen sanoo.

Luukkonen kertoo, että häneltä on peruttu kuusi tai seitsemän juttua viime viikon keskiviikon jälkeen.

– Vaikuttaa siltä, että istuntojen pitämiseen tai peruuttamiseen ei ole yhtenäistä linjaa. Käytäntö vaihtelee jopa puheenjohtajakohtaisesti yksittäisen tuomioistuimenkin sisällä. Osassa jutuista kysytään etäyhteyden mahdollisuutta, mutta osassa jutuista tulee vain kysymättä peruutusilmoitus.

Maijan nimi on muutettu hänen henkilöllisyytensä suojaamiseksi.