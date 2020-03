Muutaman kymmenen metrin päässä Uudeltamaalta asuva Vesa tuumii, moninkertaistuuko kauppamatka perjantaina – ”Ajokortissa lukee Hyvinkää”

Uudenmaan ja muun Suomen välinen raja suljetaan perjantaina.

Suomen puhutuin raja kulkee tällä hetkellä Uudenmaan ja muun Suomen välillä. Perjantaina raja suljetaan hallituksen päätöksellä kolmeksi viikoksi.

Kyseessä on täysin ennenkuulumaton varotoimenpide, joka koskee suoraan noin kolmasosaa suomalaisista. Poliisi on vedonnut kansalaisiin ja pyytänyt, että nämä kantaisivat vastuuta ja noudattaisivat rajoituksia.

Muutaman kymmenen metrin päässä rajasta, Hausjärven puolella Kanta-Hämeessä asuva Vesa Vihavainen kertoo, että alueella eletään nyt odottavissa tunnelmissa.

Yllä olevalla videolla rajaseudun asukkaat kertovat tunnelmistaan.

Vesa Vihavainen asuu aivan Kanta-Hämeen ja Uudenmaan rajalla.

Raja kulkee Perä-Kerkkolan asuinaluetta reunustavaa pyörätietä pitkin. Asiaa on käytännössä mahdoton huomata muuten kuin karttaa katsomalla. Torstai-iltapäivällä pyörätietä pitkin ajanut poliisiauto kuitenkin antaa osviittaa siitä, mitä saattaa olla pian luvassa.

Vihavainen asioi normaalisti Hyvinkään puolella, sillä jos hän lähtisi kauppaan kohti Riihimäkeä, matka kasvaisi kymmeneen kilometriin.

– Olen ihmetellyt, että mitenhän teitä aiotaan sulkea ja milloin tarkastuspisteitä tulee. Minulla on vielä sellainenkin tilanne, että auton rekisteriotteessa ja ajokortissa lukee Hyvinkää.

Uudenmaan eristäminen koskee lähtökohtaisesti kaikkia suomalaisia. Uudellamaalla asuva ei saisi sulun aikana matkata maakunnan ulkopuolelle, eikä muualta Suomesta saa matkata Uudellemaalle.

Tässä kulkee Uudenmaan ja Kanta-Hämeen raja.

Rajan saa ylittää muun muassa välttämättömän työn, luottamustoimen, viranomaistoimen, elinkeinonharjoittamisen ja lakisääteisen tehtävän velvollisuuden täyttämiseksi.

Vihavainen kertoo, että Uudenmaan sulkeminen herättää hänessä monia kysymyksiä. Mitä tehdä sitten, jos pitääkin lähteä sairaalaan? Hyvinkään sairaala on vain muutamien kilometrien päässä. Entä kuinka sujuvasti päivittäinen työmatka Vantaalle luonnistuu jatkossa?

Koronaepidemia ei juuri huoleta häntä. Sillehän ei voi mitään, Vihavainen sanoo.

– Huonoa tuuria on, jos sen saa ja vakava asiahan se toki on. Pakko on kuitenkin yrittää olla liikkumatta missään, kunhan kaupassa käy.

Läyliäisissä, lähellä Uudenmaan rajaa toimivan NB Seinä Oy:n virolainen työnjohtaja Urmas Vahar käy normaalisti kotona Saarenmaalla puolentoista viikon välein.

NB Seinä Oy:n työnjohtaja Urmas Vahar odottaa pääsevänsä kotiin Viron Saaremaalle vasta toukokuussa.

Uudenmaan sulkemisen ja koronavirusepidemian myötä hän on valmistautunut pääsemään kotiin seuraavan kerran vasta toukokuussa. Myös Saarenmaa on toistaiseksi suljettu epidemian vuoksi.

Sillä aikaa hän asuu NB Seinän tehtaan yhteydessä olevassa asunnossaan ja toivoo, että tehtaan toiminta jatkuu epidemiasta huolimatta. Häntä mietityttää se, pystyykö Uudenmaan sulkemisen aikana toimittamaan tehtaan valmistamia elementtejä työmaille.

– Eli pysyvätkö työmaat auki. Jos tehdas menee kiinni, niin sitten täytyy varmaan yrittää päästä Viroon ja vuokrata asunto siksi aikaa, että pääsen takaisin Saarenmaalle.

Kotona Vaharia odottaa vaimo ja 14-vuotias lapsi. He suhtautuvat isän pitkään poissaoloon ymmärtäväisesti.

– He pärjäävät kyllä. Minusta on kuitenkin huono juttu, kun näin pitkään joutuu olemaan poissa kotoa. Eihän tästä tiedä kuinka pitkäksi tämä venyy, hän sanoo.