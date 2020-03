HUSin toimitusjohtaja väläytti Ylellä: Espanjasta palaavat 2 viikoksi karanteeniin lentokenttähotelliin

Suomalaisia on Espanjassa matkustusilmoitusten mukaan noin 7 000.

Ylen A-Talkissa keskusteltiin torstai-iltana ulkomailta palaavista suomalaisista.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi, että erityisesti Espanjasta Suomeen palaavat ovat suuri riski. Espanjassa on kuollut koronavirukseen jo 4 000 ihmistä.

Tuominen arvioi, että jokaisessa koneellisessa on mahdollisesti useampi tartunnan saanut.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi aiemmin torstaina, että ulkomailla on noin 41 000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista.

Heistä noin puolet on matkailijoita. Eniten suomalaisia on Espanjassa, noin 7 000, USA:ssa on noin 3 000 ja Thaimaassa noin 3 000.

– Jos sieltä tulee paljon väkeä, se on selvästi ongelma meille, sanoi HUSin Tuominen.

– En tiedä haluatteko tätä kuulla, mutta oma mielipiteeni on, että meidän pitäisi tehdä valvottu karanteeni tälle porukalle. Vaikka lentokenttähotelliin kahdeksi viikoksi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) ei osannut sanoa A-Talkin lähetyksessä idean toteuttamiskelpoisuudesta, koska ei ole asian vastuuministeri. Hän kertoi saaneensa ennen lähetystä tiedon, että asiasta käydään keskustelua muun muassa HUSin kanssa. Henrikssonin mukaan asiasta on valmistelua käynnissä.

– Se kuulostaa asialta, joka on äärimmäisen tärkeää selvittää ja nopeasti, sanoi Henriksson.

