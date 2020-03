Marin myönsi puutteet: Lentokentillä ei ollut riittävän selkeää ohjeistusta

"En voi sanoa, että hallitus tulee onnistumaan täydellisesti kaikissa toimissaan."

Pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että lentokentille saapuvien matkustajien ohjeistus jäädä karanteeniin ei ole ollut riittävän selkeää.

Muun muassa perussuomalaisten Riikka Purra kantoi huolta siitä, että Helsinki-Vantaalle saapuvia matkustajia vastassa ei ollut terveysviranomaisia ja riskialueilta matkustaneet ihmiset jatkoivat matkaansa jopa julkisessa liikenteessä.

– Tämä toiminta levittää virusta, Purra moitti.

Marinin mukaan tilanteeseen on puututtu ja ohjeistusta on parannettu.

Myös kokoomuksen Sari Multala halusi tietää miten on mahdollista, ettei hallitus ajoissa ohjeistanut lentokenttien ja satamien toimijoita paremmin ja halusi varmistaa, että tilanne on jatkossa korjattu. Mahdollisia palaajia on vielä jopa 40 000, hän huomautti.

Marin totesi, että ohjeistuksen olisi pitänyt olla selkeämpää jo aiemmin ja että ohjeissa on ollut puutteita.

– Tähän emme enää pysty vaikuttamaan. Minä en voi sanoa, että hallitus tulee onnistumaan täydellisesti kaikissa toimissaan. Me elämme epävarmuudessa ja päivä kerrallaan. En voi luvata 100-prosenttista onnistumista, mutta teemme parhaamme sen eteen, että tautia saadaan hillittyä ja ihmishenkiä pelastettua, Marin sanoi.

Kokoomuksen Pia Kauma kysyi, onko odotettavissa vielä tiukempia liikkumisen rajoituksia, samaan tapaan kuin Ranskassa ja Espanjassa.

Marin sanoi kriisin osoittaneen, että Suomen lainsäädännössä on kankeutta ja jäykkyyttä, joka ei ole kriisissä omiaan ratkaisemaan tilannetta.

– Meillä on monen lukon takana erilaisten pykälien käyttöönotto. Se on ymmärrettävää, koska kajotaan ihmisten perusoikeuksiin, mutta asettaa hallitukselle rajoitteita siitä, miten ja kuinka nopeasti pystytään toimimaan, Marin sanoi.

Kampaamoita ei suljeta laeilla

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kysyi, miten autetaan yrittäjiä, joiden toiminta itsessään on turvaväliä koskevien ohjeiden vastaista. Näihin kuuluvat esimerkiksi kampaajat, kosmetologit, hierojat ja jalkahoitajat.

Marin totesi, että kriisin edetessä olemassa oleva lainsäädäntö on osoittautunut riittämättömäksi, minkä takia muun muassa ravintoloiden sulkemisesta piti ryhtyä pikavauhtia säätämään uutta lakia. Nytkään lainsäädännössä ei ole välinettä, jolla voitaisiin sulkea kampaamot ja vastaavat.

Jo ravintoloiden sulkeminen on osoittautunut lakiteknisesti vaikeaksi, eikä laki näytä menevän läpi vielä tänä viikonloppuna.

– Epäilen, että menisikö tästä eduskunnasta läpi sellainen hallituksen esitys, jolla saisimme nämä toimipaikat kiinni, Marin sanoi.