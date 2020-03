Poliisi on julkaissut joitain yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä sekä vastauksia niihin.

Poliisi otti torstaina Facebookissa vastaan kysymyksiä Uudenmaan kaavailluista liikkumisrajoituksista.

Nyt poliisi on julkaissut joitain yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä sekä vastauksia niihin.

Kyselytunnin aikana Poliisihallituksen asiantuntijoille tuli noin 300 kysymystä. Suurin osa kysymyksistä liittyi siihen, mitkä asiat olisivat Uudenmaan maakunnan rajan yli liikkumisen mahdollistavia syitä.

– Jokaisen tulee miettiä, onko oma liikkuminen välttämätöntä. Se on se keskeinen kysymys. Vapaa-ajan matkustus on kielletty. Esimerkiksi sairasta läheistä voi kuitenkin liikkua maakuntarajojen yli hoitamaan. Oireetonkin voi kantaa koronavirusta ja tästäkin syystä liikkumista on rajoitettu. Poliisi tekee tapauskohtaisen harkinnan liikkumisen välttämättömyydestä paikan päällä, sanoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.

Liikkumiseen ei tarvita minkään tahon myöntämää lupaa, mutta erilaiset kirjalliset dokumentit matkan syystä tai välttämättömyydestä nopeuttavat poliisin tekemää tarkastusta.

Liikkumisrajoituksen asetuksen voimaantulon päättää eduskunta. Hallituksen tavoitteena on, että liikkumisrajoitusta Uudellemaalle ja Uudeltamaalta voitaisiin alkaa soveltaa perjantaina. Asetus olisi voimassa 19.4.2020 asti. Liikkumisrajoitukset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia, joilla ei ole erikseen perusteltua syytä liikkua Uudeltamaalta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Uudellemaalle.

Jos työtä ei voida tehdä etätyönä, työmatkaliikkuminen on hyväksyttävää

Liikkumisen rajoitukset eivät koske välttämätöntä työmatkaliikennettä silloin, kun työtä ei voida järjestää etätyönä. Liikkumisrajoituksista voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä esimerkiksi työn tai elinkeinon takia.

– Välttämättömän työmatkaliikkumisen todistamiseen ei tarvita työantajan kirjallista todistusta, vaikka sellainen tietysti valvontatilanteessa sujuvoittaa toimintaa. Yrityksen työntekijöilleen kirjoittama todistus voi olla vapaamuotoinen, mutta hyvä siinä on tietysti olla tietyt perustiedot, kuten esimerkiksi työntekijän nimi, kertoi poliisitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta.

Raskaan liikenteen tarkastaminen ja mahdolliset liikenneruuhkat

Poliisi pyrkii omalla toiminnallaan turvaamaan elinkeinon harjoittamiseen liittyvän ammattimaisten tavaroiden maantiekuljetusten, sekä niihin välittömästi liittyvien jakelukuljetusten mahdollisimman normaalin ja sujuvan liikennöinnin.

Linja-autojen ja raskaan tavaraliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin tulee väliaikaisia muutoksia koronaviruksen takia. Lepoaikoja lyhennetään ja sallittuja ajoaikoja pidennetään, jotta kotimaan tavarakuljetukset ja yhteiskunnan huoltovarmuus saataisiin turvattua.

Voiko kotiin palata ja miten se pitäisi todistaa?

Jokaisella on oikeus palata koti- ja asuinpaikkakunnalleen liikkumisrajoituksesta huolimatta. Hallituksen esittämän asetuksen mukaan tarvitaan suullinen tai kirjallinen selvitys. Poliisi voi myös tarkastaa kotikuntasi ja asuinpaikkasi esimerkiksi tietojärjestelmästä.

Entä muuttokuorma?

– Muuttoliikkeen toiminta on ammattimaista liikennettä ja heillä on tällöin mahdollisuus poiketa liikkumisrajoituksesta, jos se on välttämätöntä. Vaikuttaisi siltä, että poikkeamisperuste on olemassa, mutta poliisi arvioisi sen tapauskohtaisesti Uudenmaan rajalla, poliisitarkastaja Arvelin sanoo.

Pääseekö kotimaahansa palaava ulkomaalainen lentokentälle?

– Kyllä voi matkustaa Helsinki-Vantaan lentokentälle. Kannattaa kuitenkin varautua esittämään jokin dokumentti matkavarauksesta. Poliisitarkastaja Marko Heikkilä huomauttaa, että mukaan ei ole syytä lähteä saattajia, ja ensisijassa matka tulee tehdä julkisia kulkuvälineitä käyttäen.

Tapaamiset Uudenmaan rajan toisella puolella asuvien kanssa mietityttivät

Lähtökohtaisesti se ei ole välttämätöntä liikennettä. Parisuhteen laatu ei ole muu painava henkilökohtainen syy, jonka vuoksi liikkuminen olisi välttämätöntä.

– Jos asut itse Uudenmaan ulkopuolella, mutta kumppanisi Uudellamaalla, tulisi tällaista liikkumista varten olla muu painava henkilökohtainen syy, joka edellyttää välttämätöntä liikkumista, vastaa poliisitarkastaja Arvelin.

Voinko hakea koiranpennun Uudeltamaalta?

– Poistuminen Uudeltamaalta edellyttää poikkeusperustetta, joka tässä tapauksessa olisi muu painava henkilökohtainen syy. Tämän lisäksi perusteen pitää olla painava. Koiranpennun hakeminen on varmasti tärkeä asia, mutta se ei ole sellainen, joka on välttämätöntä tehdä heti tai mahdollisimman pian. Näillä tiedoilla vaikuttaa siltä, ettei poikkeusperustetta ole Uudeltamaalta poistumiseen, poliisitarkastaja Arvelin toteaa.

Miten onnistuu varusmiesten kulkeminen lomille?

Varusmiehet saavat palata Uudeltamaalta varuskuntaan, mutta sieltä ei voida tulla lomille Uudellemaalle. Varusmiehet voivat lomailla Uudenmaan ulkopuolella, jos asunnossa ei asu riskiryhmiin kuuluvia. Lupa tulla Uudellemaalle myönnetään erityistapauksissa, kun välttämättömyysedellytys (esimerkiksi lähiomaisen vakava sairaus) täyttyy.

Nämä ja monet muut vastaukset ovat nähtävissä Suomen Poliisin Facebook-sivulla.

Juttua muokattu 26.3.2020 kello 18.35. Korjattu poliisin alkuperäisessä tiedotteessa ollut virheellinen tieto, että raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikoihin ei olisi tulossa muutoksia.