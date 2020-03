Yliluutnantti tuomittiin hovissa vainoamisesta, laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä, törkeästä ampuma-aserikoksesta, törkeästä palvelusrikoksesta, törkeästä kavalluksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon – mies haluaa nyt sotilasarvonsa takaisin ja alemman rangaistuksen

Yliluutnantti tuomittiin yli kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen. Nyt hän hakee tuomioonsa korkeimmasta oikeudesta lievennystä.

Avioliiton ongelmat olivat sysäyksenä miehen vakavalle rikoskierteelle. Vuodenvaihteessa 2017–2018 mies ensin pahoinpiteli kumppaninsa työntämällä tämän kaapin ovea vasten.

Viitisen vuotta kestänyt suhde tuli lopulta päätökseen vuoden 2018 tammikuussa. Nainen muutti pysyvästi pois miehensä luota ja meni turvakotiin.

Miehen oli vaikea hyväksyä suhteen päättymistä, hän halusi itsepintaisesti saada sen toimimaan. Mies aloitti vainoamisen. Hän halusi tietää, missä ja kenen kanssa nainen liikkui.

Mies lähetti lukuisia viestejä ja soitti lähes päivittäin, vaikka nainen oli kieltänyt miestä olemasta yhteydessä muutoin kuin lasta koskevissa asioissa.

Nainen nauhoitti puheluita, joita käytettiin oikeudessa todisteina. Niistä kävi ilmi, että kaksi lasta joutui ajoittain todistamaan isänsä kovaa kielenkäyttöä.

Mies uhkasi useasti tappaa ex-puolisonsa. Riitaa oli myös pariskunnan yhteisen lapsen huoltajuudesta. Miehen alkoholinkäyttö lisääntyi.

Mies työskenteli tapahtumien aikaan, eli vuonna 2018, yliluutnanttina. Mies kavalsi ammuntojen päätteeksi työpaikaltaan rynnäkkökiväärin, siihen kuuluneet kolme lipasta ja yli 30 patruunaa. Mies säilytti asetta asuntonsa eteisen kaapissa suojaamattomana reilun kuukauden, kunnes poliisi löysi sen ja muut asetarvikkeet. Yksi lippaista oli hänen työhuoneessaan. Miehen autossa oli myös puukko, jonka terän pituus oli 13 senttiä.

Syyttäjän mukaan aseen vienti liittyi osaltaan siihen, että mies valmisteli ex-vaimoonsa ja lapsiinsa kohdistuvaa törkeää rikosta, jossa heidän henkeä tai terveyttä olisi uhattu. Mies väitti itse, että ase oli itsetuhoista tarkoitusta varten.

Käräjäoikeuden mukaan valmistelurikos täyttyi ex-vaimon osalta, muttei lasten. Hovioikeudessa valmistelurikossyyte kaatui kuitenkin kokonaan. Hovioikeus perusteli asiaa sillä, että mies ei tehnyt varsinaista päätöstä rikoksen toteuttamiseksi. Hovioikeuden mukaan hän ainoastaan harkitsi vakavasti surmaavansa ex-vaimonsa aseella.

Hovioikeus tuomitsi miehen 2 vuoden ja 2 kuukauden ehdottomaan vankeuteen vainoamisesta, laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä, törkeästä ampuma-aserikoksesta, törkeästä palvelusrikoksesta, törkeästä kavalluksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Oikeus salasi seksuaalirikoksen teonkuvaukset täysin, myös uhrin henkilöllisyyden. Uhri ei ollut kuitenkaan miehen ex-vaimo.

Mies menetti sotilasarvonsa, työpaikkansa ja opiskelupaikkansa Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänen vuosien sotilasuransa päättyi. Mies pääsi pois vankilasta ehdonalaiseen viime vuoden marraskuussa, kun hän oli suorittanut rangaistuksesta puolet.

Mies ei kuitenkaan tyytynyt hovioikeuden rangaistukseen, vaan hän haki korkeimmalta oikeudelta valituslupaa tammikuun lopulla. Valituslupa­hakemuksen käsittelyyn menee keskimäärin 4–6 kuukautta aikaa.

Toisin kuin hovioikeus, mies katsoo, etteivät palvelusrikos ja kavallus olleet tekomuodoiltaan törkeitä. Pahoinpitelyn hän kiistää kokonaan. Vainoaminen alkoi miehen mielestä vasta elokuussa, eikä helmikuussa, kuten oikeus totesi. Myös laitonta uhkausta koskevaan teonkuvaukseen mies vaatii lievennyksiä.

Mies vaatii, että hänen hänen sotilasarvonsa palautettaisiin. Hän vaatii myös rangaistuksensa alentamista.

– (Mies) on erittäin sitoutunut maanpuolustustyöhön ja haluaa olla saamansa koulutuksen turvin tukemassa Suomen puolustusta myös jatkossa. (Mies) on sotilasarvon menettämisen myötä joutunut luopumaan työstään ja menettänyt Maanpuolustuskorkeakoulussa kesken olevat maisteriopintonsa ja opiskelupaikan siellä. (Mies) katsoo, että hänelle on aiheutunut tämän asian vuoksi niin suuria seuraamuksia, että sotilasarvon menettäminen on kohtuutonta, miehen valituslupahakemuksessa lukee.

IS ei julkaise tuomitun nimeä uhrien henkilöllisyyden suojaamiseksi.