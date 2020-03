Koronatapausten määrä jatkaa kasvuaan. Kuolleita on vahvistettu viisi.

Suomessa on todettu torstaihin 26. maaliskuuta mennessä yhteensä 958 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 96, joista 24 on tehohoidossa.

Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä. Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia henkilöitä ei testata.

Varmistetut tapaukset jakautuvat alueellisesti seuraavasti:

Tartuntatautirekisteriin oli torstaihin mennessä ilmoitettu yhteensä 894 koronatapausta.

Koronatartuntoja on havaittu Suomessa jo lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä. Ainoa sairaanhoitopiiri, jossa ei THL:n mukaan ole vielä ollut ensimmäistäkään koronatapausta, on Kainuu.

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 54 prosenttia on miehiä ja 46 prosenttia naisia. Suurin osa Suomessa todetuista koronatapauksista on ollut lieviä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Torstaina iltapäivään mennessä Suomessa on vahvistettu viisi koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta.

Kuolemantapauksia on toistaiseksi ilmennyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (3) Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella (1) sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä (1).

Euroopassa on todettu jo yhteensä yli 220 000 tapausta. Epidemian alkulähteillä Kiinassa epidemia vaikuttaa laantuneen.