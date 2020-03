THL: Suomessa todettu yhteensä 958 koronatapausta – sairaalahoidossa 96 ihmistä

Koronatapausten määrä jatkaa kasvuaan.

Suomessa on todettu torstaihin 26. maaliskuuta mennessä yhteensä 958 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 96, joista 24 on tehohoidossa.

Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Tartuntatautirekisteriin oli torstaihin mennessä ilmoitettu yhteensä 894 koronatapausta.

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 54 prosenttia on miehiä ja 46 prosenttia naisia. Suurin osa Suomessa todetuista koronatapauksista on ollut lieviä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.