Uudenmaan eristäminen tuo poliisit juniin ja busseihin – aikataulut yhtiöiden pienin huoli: ”Huoltovarmuuden kannalta kriittistä”

VR:ltä ja Matkahuollosta kerrotaan, että kokonaiskuvassa eristämisellä ei ole suurta vaikutusta liikenteeseen.

Hallituksen päätös Uudenmaan eristämisestä vaikuttaa myös joukkoliikenteeseen.

Poliisi piti torstaina tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi toimenpiteistään Uudenmaan rajan valvomisessa.

– Poliisi tulee toimimaan laitureilla ja junassa sisällä. Jokainen henkilö, joka kulkee junassa, pysäytetään ja selvitetään, minne hän on menossa, Helsingin poliisipäällikkö Jari Aapio kertoi.

– Junapartioissa toimitaan niin, ettei junaliikenne esty tai viivästy, mutta linja-autot pysäytetään pysäytyspaikalla. Pyritään siihen, että päästään eteenpäin normaalisti.

VR:n toimitusjohtajan Rolf Janssonin mukaan Uudenmaan eristämispäätös ei vaikuta radikaalisti junaliikenteeseen.

– Kaukoliikenteen matkustajamääristä kaksi kolmasosaa menee Uudenmaan rajan yli. Matkamäärät ovat olleet 75–80 prosenttia laskussa. Iso muutos on tapahtunut viimeisen kahden viikon aikana, joten siinä mielessä Uudenmaan eristäminen ei vaikuta kokonaisuuteen, hän kertoo Ilta-Sanomille.

Janssonin mukaan poliisin kanssa on käyty keskusteluja, mutta mitään virallista toimintamallia ei ole vielä ilmoitettu.

– Mielestäni järkevin malli olisi, että poliisipartiot kiertävät junasta toiseen ihan samalla lailla kuin konduktöörit kiertävät lähiliikenteessä. Sellainen malli ei vaikuttaisi junaliikenteen aikatauluihin eikä venyttäisi niitä, Jansson sanoo.

VR:n tarkoitus on joka tapauksessa edelleen supistaa junaliikennettä 15 prosenttia huhtikuun puolivälissä. Aikataulu ei ole lukkoon lyöty.

– Nyt arvioidaan matkamäärien kehitystä ja käydään keskustelua viranomaisten kanssa. Tuolla määrällä vielä ylläpidetään junayhteyksiä ympäri Suomen, Jansson kertoo.

– Meidän näkökulmastamme junayhteyksillä on merkittävä rooli tällaisessakin tilanteessa, ja haluamme pitää huolen, että niillä ihmisillä, joiden on pakko päästä töihin, on edelleen kulkuyhteydet.

Puolet koko maan linja-autojen kauko- ja pikavuoroista on jo lakkautettu. Ensi viikolla ajetaan ehkä kolmannes tai neljännes vuoroista.

Matkahuolto toimii palveluyhtiönä eri liikennöitsijöille. Uudenmaan eristäminen on jo näkynyt toiminnassa.

– Meille on tullut puheluita, että linja-autoyrittäjät supistavat linjojaan. Puolet koko maan kauko- ja pikavuoroista on jo lakkautettu. Ensi viikolla ehkä kolmannes tai neljännes vuoroista ajetaan, Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola kertoo.

Hän on huolissaan liikennöitsijöiden toimeentulosta mutta myös rahtiliikenteen kuljetuksista.

– Me käytämme bussiliikennettä rahtiliikenteeseen. Pakettikuljetukset saamme korvattua rekkaliikenteellä, mutta busseissa kulkee huoltovarmuuden kannalta kriittistä rahtia kuten verivalmisteita. Uudenmaan alueelta lähtee jatkuvasti verivalmisteita sairaaloihin, hän sanoo.

– Olemme kyselleet, olisiko valtiovallalla mahdollista tukea linja-autoyrittäjiä samalla lailla kuin esimerkiksi lauttaliikennettä tuetaan.

Jakola ei ole vielä ehtinyt miettiä sulkujen vaikutuksia esimerkiksi linja-autojen aikatauluissa pysymiseen. Se on hänen mukaansa kokonaiskuvassa melko pieni asia.

Myös VR on lähiaikoina isojen mietintöjen edessä. Janssonin mukaan tällä hetkellä muun muassa pohditaan, supistetaanko palveluita kuten ravintola- ja kärrymyyntiä.

Harveneville matkustajamäärille ja junia lähiaikoina ahkerasti kiertäville poliiseille ei siis välttämättä ole tarjolla kupposta kuumaa.

– En uskalla vielä luvata, mutta tulemme tekemään hyvää yhteistyötä poliisin kanssa. Itse ainakin mielelläni tarjoan kupin kahvia, jos törmään poliisiin. Näitä toimintamalleja viimeistellään yhdessä, ja varmasti löydämme parhaat ratkaisut tähän tilanteeseen, Jansson sanoo.