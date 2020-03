Heidi ja Kari lähtivät elämään unelmien talvea Aurinkorannikolle – nyt he ovat sairaina, jumissa ja uusi murheenkryyni on edessä

Kun kunto sallii, Heidi ja Kari yrittävät päästä asuntoautollaan Espanjasta takaisin Suomeen.

Espoolaiset 63-vuotiaat Heidi ja Kari suunnistivat tammikuun puolivälissä suurin odotuksin asuntoautolla Espanjaan. He olivat vuokranneet huvilan Aurinkorannikolta. Kari oli päässyt juuri eläkkeelle.

Heidin ja Karin suunnitelmissa oli viettää kuukausi, puolitoista Espanjan auringossa. Sitten he lähtisivät Portugalin suuntaan ja sieltä Hollantiin tervehtimään tuttuja.

– Piti olla sellainen once in the lifetime -matka, Heidi muistelee.

Heidi ja Kari eivät halunneet laittaa perheen Diisa-koiraa lentokoneen ruumaan. He ostivat matkantekoon vanhan asuntoauton. Vuokrahuvilalle Fuengirolaan he saapuivat tammikuun loppupuolella. Tarkoitus oli olla huvilalla koko helmikuu.

Pariskunta joutui lykkäämään poislähtöä, sillä Heidi sai pahan korvatulehduksen. He päättivät olla Fuengirolassa pari viikkoa pidempään.

Maaliskuun alkupuolella he alkoivat saada koronaan viittaavia oireita.

Kari alkoi yskiä 8. maaliskuuta. Lihakset ja nivelet tulivat kipeiksi. Olo oli voipunut. Kuumetta ei ollut.

Kari ja Heidi eivät vielä silloin ajatelleet, että kyse olisi koronasta. Kesti pari päivää ja Heidi alkoi yskiä.

Pikku hiljaa tilanne muuttui. He molemmat yskivät kunnolla ja tunsivat olonsa voipuneeksi.

– Kuume nousi vasta viiden vuorokauden kuluttua. Korkeimmillaan on ollut 38.2 astetta kuumetta, Heidi kertoo.

Heidin kuumeilua on kestänyt pari viikkoa. Yleensä kuumetta on noin 37.5 astetta. Kuumetta on vain iltaisin.

– Minulla on lämpö noussut joka ilta. Lisäksi on ollut päänsärkyä ja voimakasta hikoilua muutamana yönä pään ja rintakehän alueella.

Kari ei ole kärsinyt kuumeesta.

Molemmilla on ollut jatkuvina oireina yskä ja kova väsymys. Molemmilla on ollut painon tunnetta ylärintakehällä. Jonkin verran on ollut kurkkukipua.

– Yhtenä yönä oli sellainen tunne, kun vain yski, ettei yskältä pysty enää hengittämään. Selvitin, mihin pitäisi soittaa, jos tulee tiukka paikka.

Heidi ajatteli, että kyllä tämä tästä. Heillä ei ole halua kuormittaa yhtään enempää Espanjan terveydenhuoltoa.

– Nyt yskä on enää vähäistä, mutta pienintäkään rasitusta ei kestä ja keuhkojen täyteen vetäminen on jotenkin vähän rajoittunutta.

Koronatestiä ei ole Heidille ja Karille tehty, koska he eivät ole hakeutuneet hoitoon. Espanjan painajaismaisen tilanteen takia kynnys lähteä hoitoon on korkea.

Heidi ja Kari ovat miettineet, miten ja missä vaiheessa he onnistuivat saamaan tartunnan. He ovat pesseet ahkerasti käsiään. He ovat kävelleet paljon ulkona. Jos he ovat syöneet ravintolassa, he ovat syöneet vain ulkoterassilla.

He eivät ole huomanneet, että kukaan olisi aivastellut tai pärskinyt heidän lähettyvillään.

Heidi miettii, että on paljon tilanteita, joissa virus voi tarttua.

– Kyllä se ovelasti tulee, kun on tullakseen.

Heidin mieleen tulevat ruokailuvälineet.

– Kun on syömässä jossain ja jollain on käsissä virusta. Tarjoilija kerää omilla käsillään aterimet pois, sitten hän tuo käsillään meille seuraavat aterimet.

Kari ja Heidi ovat viime viikot lepäilleet huvilalle. He keräävät voimia kotimatkaa varten. Heidän onnekseen he saivat jäädä huvilalle, sillä uusia tulijoita ei ole. 80-vuotias vuokraisäntä on tuonut heille ruokaa kaupasta.

Kunto on molemmilla vielä niin heikko, etteivät he pysty lähtemään kotimatkalle.

– Kari kävi kaupassa. Oli hirveän raskas reissu, vaikka hän autolla meni kauppaan.

Kotimatka on seuraava murheenkryyni.

Karin ja Heidin pitäisi päästä asuntoautolla Espanjasta Saksan Trave­mündeen, josta kulkee rahtilaiva Helsingin Vuosaareen.

Pariskunta pohtii, miten kotiinpalaajilta onnistuu rajojen ylitys.

– Uutisten mukaan rajoille on pitkät jonot.

Hyvä puoli sairastamisessa on se, että on saanut immuniteetin koronaa vastaan. Ei tarvitse matkalla koko ajan pelätä, että sairastuu koronaan.

– Kun katselen Suomen tilannetta tästä Espanjan vinkkelistä, on varmasti viisasta rajoittaa liikkumista mahdollisimman paljon, Heidi tuumii.