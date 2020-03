Haavisto antoi ohjeet ulkomailta Suomeen palaaville

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) antoi ohjeistusta kotiin palaaville.

Kuinka paljon suomalaisia on edelleen ulkomailla?

– Tämän päivän tiedon mukaan ulkomailla on noin 41 000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Heistä noin puolet on matkailijoita. Eniten suomalaisia on Espanjassa, noin 7 000, USA:ssa on noin 3 000 ja Thaimaassa noin 3 000. Luvut ovat suuntaa antavia, koska kaikki eivät tee matkustusilmoitusta eivätkä peru sitä tullessaan takaisin kotiin.

– Arviolta muutama tuhat suomalaista on edelleen etsimässä paluuyhteyttä Suomeen.

Miten pääsee kotiutuslennolle?

– Finnairin sivuilla on lentoja varattavissa. Sieltä löytyvät myös hinnat. Kotiutuslennot ovat maksullisia. Tukemalla lentojen järjestämistä pyrimme pitämään hinnat kohtuullisina. Lentojen tarvetta tarkastellaan päivittäin.

Mitä ulkomailta Suomeen tulevan pitää tehdä?

– Pysy karanteenissa 14 päivää. Älä liiku minnekään, ettei virus leviä. Älä käytä julkisia kulkuyhteyksiä, käytä omaa autoa tai taksia. Vältä fyysisiä kontakteja, käytä hengityssuojaa. Ilmoita viranomaisille, että olet turvallisesti Suomessa. Pidä yhteyttä omaisiin, mutta älä tapaa heitä.

Kuka voi vielä jäädä ulkomaille?

– Turvallisissa oloissa olevat ulkosuomalaiset, joilla on turvallisuus, asuminen ja terveydenhoito taattu, paniikinomaisesti ei tarvitse Suomeen lähteä. Heillä on parhaat olot siellä missä juuri ovat.