Päijät-Hämeen ja Husin alueella on vahvistettu uudet koronaviruskuolemat tänään torstaina.

Torstaihin iltapäivään mennessä Suomessa on vahvistettu viisi koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta.

Viimeisimpänä kuolemantapauksista ilmoitti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, jonka alueella iäkäs ihminen kuoli koronaviruksen aiheuttamaan covid 19 -tautiin torstaina.

Hus taas tiedotti, että iäkäs henkilö on menehtynyt koronavirukseen keskiviikkona Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Tapaus oli kolmas Husin alueella menehtynyt henkilö.

Suomen ja Husin ensimmäinen kuolonuhri tuli viime perjantaina 20. maaliskuuta. Myös tässä tapauksessa kyse oli iäkkäästä henkilöstä. Husin toinen kuolemantapaus todettiin tiistaina ja kyse oli niin ikään iäkkäästä henkilöstä.

Keskiviikkona myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö kuoli koronavirukseen. Henkilö oli keski-ikäinen ja menehtyi Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa.

Koronaviruksen vuoksi Päijät-Hämeen alueella on tällä hetkellä sairaalahoidossa neljä potilasta, joista kaksi tehohoidossa. Päijät-Hämeessä varmistettuja koronatartuntoja on todettu 15 (muutos edellispäivään +2). Näytteitä on otettu noin 434.

Hyvinvointiyhtymä kertoo myös, että keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta, ja altistuneita selvitetään parhaillaan. Jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen.

Lisäksi yhtymän alueella toimivan yksityisen kehitysvammaisten asumisyksikön työntekijällä todettiin eilen keskiviikkona koronavirustartunta. Osalla asukkaista oli oireita, ja heiltä otettiin altistumisen vuoksi koronavirusnäytteet.