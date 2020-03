Poliisi sulkee Uudenmaan rajat, kaikki tarkastetaan – jättioperaatio sitoo 700 poliisia vuorokaudessa

Jokaiselta maakunnan rajan ylittävältä vaaditaan selvitys matkan tarkoituksesta, paperit syytä pitää mukana.

Poliisi laittaa Uudenmaan rajat laitetaan tiukkaan valvontaa koronaeristyksen ajaksi. Poliisi pystyttää puolustusvoimien avustuksella tiesulut kaikille pääväylille ja isommille teille, jotka kulkevat maakuntarajan yli.

Myös pienempiä teitä valvotaan. Ainakin isoimmilla väylillä tiesulut ovat ympärivuorokautiset.

– Lähtökohta on se, että kaikki tarkastetaan, Helsingin poliisikomentaja Lasse Aapio sanoi Poliisihallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina.

Tämä koskee myös julkista liikennettä kuten junia ja linja-autoja. Poliisipartiot pysäyttävät ihmisiä ja tiedustelevat matkan tarkoitusta niin laitureilla, pysähdyspaikoilla kuin sisällä liikennevälineissäkin.

– Jokainen ajoneuvo ja jokainen henkilö junassa tai bussissa pysäytetään ja matkan tarkoitusta kysytään, Aapio sanoi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan Uusimaa on niin iso alue, ettei aivan absoluuttista sulkua pystytä toteuttamaan – jokaiselle kärrypolulle ei riitä poliisipartiota. Kolehmainen vetosi voimakkaasti kansalaisiin, jotta kaikki ymmärtäisivät itse rajata liikkumisen vain kaikkein välttämättömimpään.

– Nyt ei kannata miettiä, miten tämän kiellon kiertäisi, Kolehmainen sanoi.

Ensisijaisesti poliisi turvautuu asiassa kieltoihin, kehotuksiin ja käskyihin. Vakavimmat ja piittaamattomimmat tapaukset viedään kuitenkin esitutkintaan tai sakkomenettelyyn. Rikosnimike on valmiuslakirikkomus.

Tarvittaessa käytössä on myös valikoima erilaisia toimivaltuuksia ja pakkokeinoja kuten kiinniotto, paikkojen eristäminen ja kulkuneuvojen pysäyttäminen ja siirtäminen.

Poliisijohdon mukaan kansalaisten pitää varautua selvittämään matkansa päämäärä ja tarkoitus, jos he eristyksen aikana aikovat ylittää Uudenmaan rajan.

Velvollisuutta tai pakkoa asiakirjojen mukana pitämiseen ei edelleenkään ole, mutta vähintäänkin henkilöllisyystodistus on syytä olla mukana. Selvityksen matkan tarkoituksesta voi antaa suullisesti tai kirjallisesti.

Poliisi kehottaa, että esimerkiksi työnantajalta voi pyytää kirjallisen todistuksen työmatkan välttämättömyydestä.

Jokaisen rajan ylittävän on joka tapauksessa varauduttava selvityksen antamiseen. Aapio kehottaa antamaa selkeän ja yksinkertaisen selvityksen.

– Kovin pitkiä kertomuksia poliisi ei kuuntele, Aapio sanoi.

Jättioperaatio sitoo 700 poliisia vuorokaudessa

Ainakin alkuvaiheessa jättioperaatio sitoo arviolta 700 poliisimiestä ja -naista vuorokaudessa.

– On selvää, että joukkoja on otettava muista tehtävistä, Kolehmainen sanoi.

Hän vakuutti, että kaikki tavalliset hälytys- ja muut tehtävät pyritään kuitenkin hoitamaan myös Uudenmaan eristyksen aikana.

Puolustusvoimille on jo lähdössä virka-apupyyntö. Poliisin tueksi liikenteenvalvontaan on tulossa puolustusvoimista sekä kantahenkilökuntaa että varusmiehiä. He toimivat kaikissa tilanteissa poliisin ohjeistamana, eivät itsenäisesti.

Myös lentoliikennettä ja satamia valvotaan. Niissä poliisin pääyhteistyökumppani on rajavartiolaitos.

Uudenmaan liikkumisrajoitusten on tarkoitus astua voimaan perjantaina, jos eduskunta ne hyväksyy. Rajoitukset olisivat voimassa kolme viikkoa 19. huhtikuuta asti.

Hallituksen esityksen mukaan rajoituksen aikana jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Muutoin liikkuminen Uudeltamaalta tai Uudellemaalle on sallittua vain välttämättömistä syistä.

Välttämätöntä voi olla liikkuminen

viranomaistoiminnassa,

työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi,

lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi,

lähiomaisen kuoleman vuoksi,

lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseksi tai

muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Vapaa-ajan matkustaminen on kiellettyä. Tämä koskee myös esimerkiksi sukulaisvierailuja. Jos tarkoitus on matkustaa toiselle paikkakunnalle esimerkiksi hoivaamaan läheistään, pitää kyetä tarkastettaessa antamaan selvitys hoivan välttämättömyydestä.