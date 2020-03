18 kysymystä Uudenmaan eristämisestä: Kuinka rajaa valvotaan, milloin sen saa ylittää...

Eduskunta käsittelee Uudenmaan eristämistä tänään. Poliisi tiedottaa valvonnasta niin ikään tänään 9.30.

1. Milloin eristäminen alkaa?

Uudenmaan eristämisen tulisi alkaa perjantaina 27.3. Alkupäivämäärä voi viivästyä, mikäli perustuslakivaliokunta haluaa muuttaa hallituksen ehdotusta.

Samanlainen viivästys nähtiin ravintoloiden sulkemisen suhteen.

Eduskunta kokoontuu myös viikonloppuna. Video yllä: Hallituksen tiedotustilaisuus 25.3.2020.

2. Kuinka kauan eristäminen kestää?

Uudenmaan sulun on tarkoitus päättyä 19.4. THL on arvioinut, että tuolloin uudet tartuntatapaukset olisivat jo laskussa.

3. Keitä se eristäminen koskee?

Uudenmaan eristäminen koskee lähtökohtaisesti kaikkia suomalaisia. Uudellamaalla asuva ei saisi sulun aikana matkata maakunnan ulkopuolelle, eikä muualta Suomesta saa matkata Uudellemaalle.

Eristettävän alueen sisälle jää 1,7 miljoonaa ihmistä, eli noin kolmasosa suomalaisista.

Eristäminen ei koske liikkumista Uudenmaan sisällä. Se ei koske myöskään liikkumista muissa Suomen maakunnissa ja niiden välillä.

Rajan saa ylittää välttämättömän työn, luottamustoimen, viranomaistoimen, elinkeinonharjoittamisen, lakisääteisen tehtävän velvollisuuden täyttämiseksi, lähiomaisen kuoleman vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseksi tai muun niihin merkitykseltään rinnastuvan painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

4. Miten sulkua valvotaan?

Valvonnasta vastaa poliisi, joka saa virka-apua puolustusvoimilta. Poliisi voi pysäyttää rajan ylittävän ja tiedustella häneltä ylittämisen syytä.

Poliisi saa käyttää normaaleja oikeuksiaan. Rajaa ylittävä voidaan ottaa kiinni, palauttaa kotiinsa tai ottaa säilöön. Pääsääntöisesti poliisi ohjaisi kansalaisia opastamalla ja neuvomalla, mutta sillä olisi oikeus myös sakkovaatimuksen jättämiseen valmiuslakirikkomuksen osalta.

Puolustusvoimat auttaisi valvonnassa ilman poliisin oikeuksia. Tehtäväksi jäisi käytännössä liikenteen ohjaus.

Poliisi tiedottaa valvonnasta kello 9.30.

5. Pysäytetäänkö kaikki autot rajalla?

Ei pysäytetä, sillä varsinaisia tiesulkuja ei ole todennäköisesti luvassa. Hallituksen tiedotustilaisuudessa painotettiin, että kansalaisilta toivotaan myös omaa harkintaa.

6. Valvontaanko vain pääteitä vai myös pikkuteitä?

Valvonta keskitetään todennäköisesti suurimmille teille, mutta sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiän mukaan ainakin aluksi myös pikkuteitä tullaan todennäköisesti valvomaan.

7. Saako töissä käydä?

Töissä saa käydä rajan toisella puolella, mikäli se on välttämätöntä. Pääministeri Sanna Marin (sd) selvensi, että tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa etätyö ei ole mahdollista.

8. Saako mökiltä palata kotiin?

Hallituksen mukaan kotiin saa palata kumpaankin suuntaan vielä sulun jälkeenkin. Hallitus suositteli mökillä aikaa viettäviä palaamaan silti mahdollisimman pian.

9. Saako aikuista lasta käydä tapaamassa?

Lähtökohtaisesti ei, sillä henkilökohtaisen matkustussyyn on oltava painava. Tilanne muuttuu, mikäli jokin muu tekijä muuttaa matkustussyyn painavaksi.

10. Entä iäkästä vanhempaa?

Lähtökohtaisesti ei, sillä henkilökohtaisen matkustussyyn on oltava painava. Huomioitavaa on myös, että yli 70-vuotiaiden suositellaan pysyvän karanteenin kaltaisissa olosuhteissa koko maassa.

Käytännössä iäkästä vanhempaa ei tulisi tavata muutoinkaan, ellei tilanne ole pakottava.

Tuolloin vieraan tulee suojata hengitystiensä.

11. Saako osallistua häihin tai hautajaisiin?

Lähtökohtaisesti yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat kielletty koko maassa. Häät ovat kiellettyjä, mutta hautajaiset sallittuja.

Hautajaisten kohdalla evankelis-luterilaisen kirkon piispat päättivät keskiviikkona tehdä tarkkarajaisen jouston, joka sallii lähiomaisten osallistumisen hautajaisiin, vaikka lukumäärä ylittäisikin kymmenen henkeä.

Lähiomaisen kuolema kuuluu painaviin henkilökohtaisiin syihin, jonka takia rajan saa ylittää.

12. Miten voin todistaa, että olen sallitulla asialla ylittämässä rajaa?

Todistaminen voi tapahtua kirjallisesti tai suullisesti. Hallituksen tiedotustilaisuudessa mainittiin, että olisi hyvä, mikäli työnantajalta saisi todistuksen, minkä voi näyttää rajalla.

Henkilökohtaisissa asioissa ei ole selvää, kuinka voi todistaa henkilökohtaisen painavan syyn.

Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä liikkumisesta selvitys matkan määränpäästä ja tarkoituksesta. Poliisi voi tarkastaa henkilötietoja, muun muassa ylittäjän asuinkunnan väestötietojärjestelmästä.

13. Saako Uudeltamaalta muuttaa pois?

Ei ole selvää, lasketaanko muutto henkilökohtaiseksi painavaksi syyksi.

Sisäministeriön ylijohtaja Tero Kurenmaan mukaan poliisi käyttää harkintaansa, eikä elämää ole tarkoitus vaikeuttaa tarpeettomasti.

Sovittu muuttaminen onnistuu siis hyvin todennäköisesti.

14. Jos on muuttamassa, saako matkustaa remontoimaan uutta kotia?

Kurenmaan mukaan remontointi ei todennäköisesti ole henkilökohtainen, painava syy.

15. Pysähtyvätkö junat ja bussit?

Liikenneministeri Timo Harakan (sd) mukaan julkinen liikenne täytyy pitää käynnissä, jotta tarvittava työmatkaliikenne järjestyy.

Bussit ja junat siis kulkevat, mutta mahdollisesti poikkeusaikatauluin.

16. Kuinka juna- ja bussimatkustamista valvotaan?

Ei ole vielä tietoa, kuinka poliisi valvoo, ettei junassa tai bussissa matkusteta rajan yli ilman perusteltua syytä.

Sisäministeriön ylijohtaja Kurenmaan mukaan poliisi saattaa hoitaa valvonnan esimerkiksi asemilla ennen kulkuvälineeseen astumista.

17. Kulkeeko rahti yhä?

Kyllä kulkee.

18. Saavatko kansanedustajat yhä mennä töihin Helsinkiin?

Kansanedustajien etätyömahdollisuuksia on parannettu koronan takia ja erityisjärjestelyjä on otettu käyttöön.

Kansanedustaja on luottamustoimi, joten matkaaminen Uudenmaan rajan yli on mahdollista. Suurella osalla kansanedustajista on myös kakkosasunto Uudellamaalla.