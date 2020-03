Kommentti: Tämäkään ei taida riittää

Suomen historian kovimmat rajoitukset voivat olla vasta alkua, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Suljettu ja vartioitu Uusimaa. Tämä on ainutkertaista Suomen historiassa. Tällaista ei tehty edes sota-aikana. Mutta nyt on pakko. Ja voidaan vielä joutua tekemään enemmänkin.

Kun on pakko, pitäisi olla kiire. Mutta Suomessa lainsäädäntö on raskasta.

Nyt eduskunta halusi tarkennuksia ravintoloiden sulkemista koskevaan asetukseen. Siksi pääministeri Sanna Marin (sd) joutui vetoamaan yökerhojen ja kapakan pitäjien järkeen ja omaantuntoon, jotta ovet sulkeutuisivat jo tänä viikonloppuna, johon pakko ei ehdi.

Yksilön ja yrittämisen vapaus on tärkeää, mutta voi olla, että pian lainsäädäntö on tässä suhteessa nopeampaa.

Lähitulevaisuudessa ravintolasta haetaan silti vain ruokaa mukaan.

Rajojen takana voi olla kaksi koronapommia

Ympäri maailmaa on huomattu, että vain kovat rajoitustoimet ovat pystyneet pysäyttämään taudin. Suomen kaltaisessa maassa viranomaisilla ei ole sellaista valtaa kuin vaikka autoritaarisessa Kiinassa. Eikä pidäkään olla.

Suomessa jokaisen toimen laillisuus mietitään, mikä on oikein. Mutta tässä tapauksessa kannattaisi silti miettiä, miten tärkeitä päiviä taudin pysäyttämiseksi voidaan säästää.

Se voi tapahtua vain eduskunnassa, jossa pitäisi nyt löytyä luovuutta lakien puitteissa. Tahtoa ei näyttäisi puuttuvan.

Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa on jo otettu käyttöön vielä kovemmat keinot kuin Suomessa nyt. Ei ole varmaa ovatko kaikki niistä edes mahdollisia meidän lainsäädännössämme.

Suomi on kuitenkin sen verran pieni ja harvaan asuttu maa, että se antaa meille vähän pelivaraa. Hysteria ei ole tarpeen ja nopeissa tilanteissa voidaan yhä vedota ihmisten järkeenkin. Kaikkea ei tarvitse kopioida muualta varmuuden vuoksi, vain se mikä toimii. Mutta kovassa paikassa tarvitaan myös kovia keinoja.

Suomen kummallakin puolella on nyt arvoitus. Ruotsin linja on Euroopan pehmein. Ihmisiä on kehotettu kaikin mokomin lähtemään pääsiäiseksi pohjoiseen hiihtämään. Suomessa hiihtokeskukset on suljettu. Kuitenkin Ruotsin tautitilanne on jo nyt paljon Suomea pahempi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on ainakin virallisesti vasta nyt herännyt taudin vaarallisuuteen maassaan. Venäjällä on esimerkiksi aidsin hoidosta aikaisempia esimerkkejä leväperäisyydestä.

Suomen rajojen kummallakin puolella voi tikittää koronapommi ja siksi Suomen rajat voivat olla pitkään kiinni.