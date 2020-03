Kommentti: Boris Johnson sai haasteen jonka halusi – Mutta saako hänestä uuden Churchillin?

Britannian pääministeri on soutanut ja huovannut koronakriisin keskellä tavalla, joka saa hänen idoliinsa kääntyilemään haudassaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Britannian koronapaniikin huipennus koettiin keskiviikkona, kun kerrottiin, että prinssi Charles oli saanut tartunnan. 71-vuotias prinssi on ikänsä puolesta selvästi riskiryhmässä, mutta harvalla lienee mahdollisuuksia saada parempaa hoitoa.

Monarkia on historiaan nojaavan Britannian suuri tukipylväs. Miltei samanveroinen on sodanajan pääministerin Winston Churchillin muisto. Nykyinen pääministeri Boris Johnson kuuluu Churchillin suuriin ihailijoihin ja on kirjoittanut tästä elämäkerrankin.

Johnsonin huoleton imago on tarkkaan harkittu. Hän pörröttää usein itse hiuksensa ennen julkisia esiintymisiä ja sekoilee suunnitellusti sanoistaan. Tällä Johnson hakee samanlaista karismaa kuin epäsovinnainen Churchill. Mutta kaikki tiesivät, että Churchillin omituisuuksien takana oli rautainen mieli. Johnson toivoo, että hänestä ajateltaisiin samoin.

Johnsonin suuri hetki

Churchillin suuri testi oli toinen maailmansota. Voi kuvitella, että Johnson toivoi samankaltaista näytön paikkaa. Se tuli, kun hän oli ollut vasta muutaman kuukauden pääministerinä.

Jos Churchill on seurannut henkisen oppipoikansa toimia viime viikkona, hän on luultavasti pyörinyt häpeästä haudassaan. Ensin Johnsonin hallinto haihatteli ajatuksella hankkia briteille ryhmäimmuniteetti sairauteen. Tämä olisi tapahtunut niin, että se olisi vain sairastettu.

Ulkonaliikkumiskiellot ovat tyhjentäneet väen myös Winston Churchillin patsaan läheltä Lontoon parlamenttitalon lähellä.

Ajatuksesta luovuttiin, kun sairaalat täyttyivät, kuolleita alkoi tulla kymmenittäin ja ennusteet kävivät yhä hurjemmiksi.

Maanantain Johnson pääsi viimein pitämään suuren churchillmaisen puheensa. Hän ei luvannut ”taistella rannoilla”, kuten Churchill varoitti saksalaisia yrittämästä maihinnousua. Sen sijaan Johnson pyysi ihmisiä ”pysymään kotona”, mikä kuulostaa vähemmän komealta historiankirjoissa. Nyt Saksat toimi esikuvana, kun yli kahden hengen kokoontumiset kiellettiin.

Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että pubit suljettiin jo viikonloppuna.

Yllättääkö Boris sittenkin?

Johnsonia ei kuitenkaan kannata aliarvioida. Hänen esikuvansa Churchillkin teki kauheita sotilaallisia virheitä laivastoministerinä ensimmäisessä maailmansodassa ja valtiovarainministerinä suuren laman alla. Mutta hänellä olikin sitten paljon mistä ottaa opiksi.

Johnsonin nousu konservatiivien ja Britannian johtoon sekavan Brexit-vyyhdin myötä osoitti poliittista pelisilmää, josta Churchill olisi saattanut olla jopa kateellinen. Johnsonin hulvaton imago kätkee älykkään miehen.

Mutta nyt ei ole kyse politiikan peleistä vaan tosimaailmasta. Koronavirusta ei voi hurmata ja hellyttää. Britannia toivoo, että pellestä ja pelimiehestä kasvaisi äkkiä vastuunkantaja.