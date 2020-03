Seida Sohrabin kolumni: Otetaanpas kaikki rauhallisesti tämä etäopetus

Mitä yksinkertaisemmin ja johdonmukaisemmin teet, sen parempi, kirjoittaa opettajana toimiva Seida Sohrabi.

Kuvittelitko, että perusopetus on aivan ennenkokemattoman äärellä? Näin ei ole. Vuonna 1984 opettajien ammattijärjestö OAJ aloitti työtaistelun, joka kesti 28 päivää. Tuhannet opettajat ympäri Suomea menivät lakkoon, koska olivat tyytymättömiä palkkakehitykseen. Opettajien kohdalla kyseessä oli ensimmäinen laajamittainen lakko, sillä ennen vuotta 1984 suurin osa opettajista ei ollut ikinä aikaisemmin ollut lakossa. Lähes tasan 36 vuotta myöhemmin olemme samassa lopputuloksessa – koulujen ovet on suljettu oppilailta – mutta eri syistä. Nyt syynä on maailmalla jylläävä pandemia.

Jo ennen kuin korona pani koulut kiinni, viruksesta puhuttiin koulussamme päivittäin. Toisen opettajan voimin pyrimme rauhoittelemaan oppilaitamme, jotka olivat katselleet internetistä erilaisia videoita ja skenaarioita siitä mitä tulee tapahtumaan. Oli pantava jäitä hattuun.

Tavanomaiset koulupäivät loppuivat kuin seinään. Hallitus oli antanut päätöksensä. Koulut suljettiin kymmeniltä tuhansilta oppilailta ja opettajat alkoivat lähes heti valmistelemaan tilalle annettavaa etäopetusta. Opetusta, jota ei lainkaan annettu keväällä 1984.

Mitä yhteistä on kevään 1984 ja tämän kevään tapahtumilla? Muotoillaanpa toisin. Itse asiassa pitää kysyä, että mitä eroa niiden välillä on. Juuri tästä me viimeksi vanhempien opettajakollegoiden kanssa juttelimme perjantaina ennen kuin lähdimme viikonlopun viettoon.

On ollut ikävää katsoa minkä paineen alle jotkut opettajat ovat itsensä laittaneet yrittäessään suoriutua etäopetuksesta. Myös oppilaat ovat joutuneet uuden edessä ristipaineeseen. Tämä ei ole vain huono asia, se ei ole kirjaimellisesti tervettä. Stressi ja paine laskee vastustuskykyä. Helposti leviävän viruksen aikana vastustuskyvyn pitää olla huipussaan.

Nykypäivänä on olemassa kaiken maailman sovelluksia, alustoja ja järjestelmiä, joiden avulla opettajat voivat olla oppilaisiin yhteydessä. Ja lisää tapoja keksitään ja mietitään, jottei nyt vain olisi liian vähän kommunikointikeinoja. Ei näin. Etäopetukseen ei tarvita loputtomia härpäkkeitä, sovelluksia ja alustoja. Perinteinen kirja ja vihko on kaikki mitä tarvitaan hyvään alkuun.

Niin monia eri tapoja on opettaa kuin on tyylejä ajaa autoa tai käydä ostoksilla. Ja silti työ tulee tehtyä. Niin kuin kaikessa elämässä, mitä yksinkertaisemmin ja johdonmukaisemmin teet, sen parempi. Tämä on hyvä muistaa. Varsinkin nyt tässä uudessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kaikki olemme ensikertalaisia.

Kevään 1984 opettajien lakko on tapahtuma, josta opimme edes yhden tärkeän seikan. Vaikka opetus lopetettiin kokonaan, sen kuukauden tapahtumista selvittiin ehjin nahoin. Ei ollut massoittain luokalle jäämistä ja arvosanat annettiin.

Toivoisin, että niin rehtorit, opettajat, vanhemmat kuin oppilaatkin ottaisivat uuden tilanteen rauhallisesti vastaan. Olkaa itsellenne ja toisillenne armollisia. Rehtorit, teiltä vaaditaan nyt vahvaa pedagogista ja kannustavaa henkilöstön johtamista. OAJ:n puheenjohtajaa Olli Luukkaista mukaillen: nyt ei ole direktiolla ja hallinnon manuaaleilla ylvästelyn aika. Opettajat tarvitsevat teitä. Opettajat älkää turhaan hukuttako itseänne järjestelmiin ja viesteihin – yksinkertainen on hyvä.

Kaikilta meiltä vaaditaan tilannetajua ja siihen tilannekohtaista reagointia. Info- ja materiaalitulvaan ei ole syytä. Syytä olisi rauhallisuuteen – se, että teemme, kertoo uskostamme ja halustamme selviytyä. Kenties te nykyisten koululaisten äidit ja isät olitte vuoden 1984 opettajalakon aikana lastenne ikäisiä peruskoululaisia. Opetus keskeytyi tuolloin kokonaan, mutta te olette nyt siinä elämässänne eteenpäin kulkeneita aikuisia. Kyllä tämäkin sutviintuu, aivan kuten vuonna 1984.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija. Hän toimii paraikaa opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.