Korona vei tehohoitoon: näin potilasmäärät jakautuvat eri puolilla Suomea

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut verkkosivuillaan tiedot koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevista erityisvastuualueittain (erva).

Erityisvastuualueet eli niin kutsutut miljoonapiirit ovat sairaanhoitopiirejä suurempia, ja niitä on Suomessa viisi yliopistollisten sairaaloiden ympärillä.

THL:n kokoamissa tilastoissa kaikkiaan sairaaloissa on nyt 82 koronapotilasta, joista 22 on tehohoidossa.

Sairaalassa olevia koronaviruspotilaita on eniten Hyksin erityisvastuu­alueella. Sairaalassa on 63 potilasta, joista tehohoidossa on 18.

Muilla erityisvastuualueilla sairaaloissa on selvästi vähemmän potilaita.

Kuopion alueella kolme potilasta on tehohoidossa ja kolme osastohoidossa ja Oulun ervan alueella tehohoidossa on yksi potilas ja osastohoidossa kolme.

Tampereen (TAYS) alueella osastohoidossa on seitsemän potilasta ja Turussa (Tyks) kaksi. Tehohoitopotilaita ei näillä alueilla koronan takia ole.

Hyksin alueella on koronakuolemia kaksi ja TAYSin alueella yksi.

