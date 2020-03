THL julkaisi uudet koronaennusteet – HUSin toimitusjohtaja vakuuttaa tehohoidon kapasiteetin riittävän

Tehohoidon riittävyys on suurin kysymys, ja sen ratkaisee, kuinka moni hoitaja ja lääkäri sairastuu.

Suomen suurimman sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen uskoo, että HUSin tehohoito pystyy vastaamaan THL:n uuteen ennusteeseen koronaepidemian hoitotarpeesta.

– Ennuste on korkea mutta onneksi melkoisesti pienempi määrä kuin kurjimmissa ennusteissa. Kapasiteettia joudutaan kaikkialla nostamaan paljon ja kouluttamaan lisää ihmisiä, mutta tuosta selvitään, Tuominen sanoo IS:lle.

– Isot vaikutukset toki on sairaaloihin, mutta sehän jo tiedetään, lääkäritaustainen Tuominen sanoo.

THL:n uusien ennusteiden mukaan epidemian ollessa pahimmillaan tehohoitopaikkojen tarve olisi koko maassa korkeimmillaan noin 500 paikkaa. HUS on aiemmin arvioinut, että se pystyy noin kolminkertaistamaan tehohoitokapasiteettinsa noin 300:aan.

Ministeri Krista Kiuru (sd) sanoi loppuviikosta, että koko maassa tehohoitopaikkojen tarve pyritään nostamaan noin tuhanteen. Tällä hetkellä sairaalahoidon tarve painottuu vahvasti HUSin alueelle Uudellemaalle: yli puolet tartunnoista on todettu siellä. Tehohoidossa Suomessa on nyt yli 20 ihmistä.

Koronakuolleisuuden kannalta keskeinen kysymys on, pystytäänkö epidemiahuippua tasaamaan niin, että tehohoitoa riittää tarvitseville.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ennustaa, että 4–6 kuukautta kestävän epidemian aikana 11 300 ihmistä tarvitsisi Suomessa sairaalahoitoa koronan vuoksi. Heistä tehohoitoa tarvitsisi 3 600.

Ennusteen mukaan epidemian huipun aikana yhtä aikaa sairaalahoidossa olisi hieman yli 900 potilasta, tehohoidossa 280.

THL:n ennusteessa pienehköt tartuttavuusluvut

THL on laskenut ennusteeseensa kaksi skenaariota: lievemmässä tartuntoja saataisiin hillittyä käytössä olevilla karanteeni- ja muilla rajoittamistoimilla niin, että kukin sairastunut tartuttaisi vain 1,6 muuta ihmistä, ja pahemmassa vaihtoehdossa tartuntoja tulisi 1,8.

THL:n oletukset tartuttavuudesta ovat näin ollen selvästi matalampia kuin arvostetun Imperial Collegen tutkijaryhmän viime viikon raportissa, jossa tarkasteltiin tartuttavuuslukuja välillä 2,0 ja 2,6.

THL:n mukaan tartuntoja tulisi 2,4 sairastunutta kohden, jos mitään rajoittamiskeinoja ei käytettäisi. Tuolla tahdilla koronavirus eteni Kiinan Wuhanissa tartunnan aluksi.

Tuominen uskoo, että HUS pystyy tarvittaessa vastaamaan suurempaankin hoitotarpeeseen kuin THL:n ennusteessa oletetaan.

– On varasuunnitelmia ja varasuunnitelmien varasuunnitelmia. Pyrimme varautumaan yli. Se ei ole virhe, jos varautuu yli, hän sanoo.

– Kyse on ennusteesta, ja me sairaanhoitopiireissä joudumme toimimaan reaalimaailmassa. Epidemia on nyt lähtenyt käyntiin, ja varaudumme siihen kovaa vauhtia. Pitää olla kykyä joustaa.

Henkilökunnan sairastuvuus kriittinen piste

Kriittinen piste hoidon riittävyydessä on henkilökunta, ei ensisijaisesti laitteet.

– Hengityskoneiden käytössä ja erilaisten hapen tukimuodoissa henkilökunnan koulutus on kohtalaisen vaativaa, Tuominen sanoo.

Torstaina HUSissa alkaa 150 hoitajan ja lääkärin koulutus tehohoitoa tukeviin tehtäviin.

– Meidän henkilökuntamme on tavallisia ihmisiä, heillä on perheet ja he käyvät kaupassa, sen lisäksi että heillä on työssään kohonnut riski sairastua. Jos tauti alkaa levitä ja henkilökunnan poissaolot ovat mittavia, tilanne voi olla vaikea.

Suojamaskien riittävyydestä on keskusteltu. Siinä on riskinsä, Tuominen myöntää.

Huoltovarmuuskeskuksesta niitä saadaan lisää, ja Suomeen pyritään tilaamaan niitä lisää keskitetysti.

– Olemme ottaneet asian vakavasti. Olisi väärää turvallisuudentunnetta, että niitä nyt käytettäisiin liian herkästi, silloin ne loppuvat. Samaa maskia joudutaan nyt käyttämään niin pitkään kuin voi.

”On tärkeää rajoittaa liikkumista”

Toimitusjohtaja Tuomisen mielestä ihmisten liikkumisen rajoittaminen on sinänsä järkevää.

– On tärkeää, että ihmiset rajoittavat liikkumistaan. Kunnioitan valtioneuvoston analyysia ja sen asettamia toimenpiteitä.

Pohjoisessa ja idässä väestö on vanhempaa ja perussairauksia on enemmän, ja sen tiedetään olevan riski paranemisessa.

– On hyvä, että ihmiset eivät siirrä virusta etelästä pohjoiseen ja itään, koska se altistaisi väestöä ja alueellista terveydenhuoltoa suuremmalle taakalle.