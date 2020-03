Suomalaisia koronapotilaita Espanjasta lennättänyt lääkäri: ”Tullaan näkemään traagisia tilanteita”

Kaikkien koronapotilaiden kunto ei kestä ambulanssilentoa.

Ensimmäinen suomalaisten koronapotilaiden evakuointilento tehtiin tiistaina. Ambulanssilento toi suomalaisia koronaan sairastuneita Espanjan Malagasta hoidettavaksi Suomeen.

Johtava lääkäri Tuomas Hiltunen ambulanssilentoja järjestävästä Ema Finlandista sanoo, että suomalaisia yritetään kotiuttaa ulkomailta mahdollisuuksien mukaan.

Kaikkia koronaan sairastuneita ei Hiltusen mukaan voida tuoda Suomeen. Kun potilaan tila on mennyt tarpeeksi huonoksi, häntä ei voida kuljettaa lentokoneessa.

– Ei voida välttää ikäviltä kohtaloilta ulkomailla. Emme voi kaikkia siirtää ulkomailta Suomeen. Tullaan varmaankin näkemään traagisia tilanteita ulkomailla.

Hoidon toteuttaminen olisi Hiltusen mukaan haastavaa lentokoneen matalahappisessa ympäristössä.

– Ihmisten pääongelma on hengitysvajaus ja hapen nälkä. Ollaan lentokorkeudessa ylhäällä matkustamo-olosuhteissa, joissa on matalahappinen ympäristö. Jos tilanne on kriittinen jo maan pinnalla, se on liian riskaabeli lentokorkeudessa.

Koronan erityispiirre on Hiltusen mukaan se, että sairaalaan joutuneet ajautuvat nopeasti huonoon kuntoon ja tehohoidon tarpeeseen.

– Siinä vaiheessa kun henkilöt joutuvat sairaalaan, yleensä syy on se, että on ongelmia hengittämisen kanssa. Hengitystä pitää ruveta tukemaan. Hyvin nopeasti ollaan tilanteessa, että pitää pystyä tuottamaan hengityksen tukihoitoa tietyin tavoin, hengityskoneella.

Hiltunen korostaa, ettei hän halua mustamaalata eikä parjata paikallisten osaamista.

– Olemme olleet huolestuneita jo parin viikon ajan, kun tilanne alkoi kehittyä. Sairaaloissa on rajallista kapasiteettia muun muassa Costa del Solin alueella.

– Sairastuneita tulee paljon ja suurin osa sairastuneita on riskiryhmään kuuluvia, sairaaloiden kapasiteettia tulee ylikuormittumaan. Siinä vaiheessa kun pitäisi mennä tehohoitoon, tehohoitoa ei pystytä järjestämään.

Avunpyyntöjä ei ole Hiltusen mukaan vielä räjähdysmäisesti tullut Ema Finlandiin. On kuitenkin ennakoitavissa, että pyynnöt lisääntyvät.

– Tullaan lentämään ei ainoastaan Costa del Solille, vaan maailman muille alueille, johtava lääkäri Tuomas Hiltunen arvioi.

Ambulanssilennot ovat Hiltusen mukaan raskaita erityisoperaatioita. Koronalennoissa on mietittävä eristämistä ja altistumisen ehkäisyä, myös kyydissä oleville terveydenhuollon henkilöstölle, piloteille ja lentohenkilöstölle.

– Joudumme tarkkaan miettimään, voidaanko siirtää ylipäätään. Jos siirretään, milloin voidaan siirtää. Sitten on logistiikka.