STT: Hallitus eristämässä koko Uudenmaan – IS seuraa politiikan päivää

Maakunnan rajan yli pääsevät pyritään määrittelemään tarkasti.

STT:n tiedon mukaan hallitus olisi päätymässä koko Uudenmaan maakunnan eristämiseen. Rajoituksen kohdistumisesta koko Uuteenmaahan kertoo myös Yle.

Hallitus on koolla tänä iltana, ja sen odotetaan päättävän rajoituksesta silloin. Uusiin rajoitustoimiin ollaan ryhtymässä, koska koronavirustilanne on Uudellamaalla selvästi muuta Suomea vakavampi.

Hallitus on aktivoimassa valmiuslain 118. pykälän tämänhetkisen tiedon mukaan normaalimenettelyssä eli asia viedään ennen voimaantuloa eduskuntaan. Liikkumisrajoitus on tarkoitus saada voimaan nopeasti.

Kansalaisten vapaa liikkuvuus Suomen sisällä on perusoikeus ja sitä voidaan rajoittaa vain aivan poikkeustapauksessa. Sen takia hallituksessa on pohdittu tarkoin poikkeustoimien rajaamista.

Myös sen määrittely, ketkä saisivat poikkeuksellisesti ylittää maakunnan rajan, on tarkoitus rajata mahdollisimman tarkasti. Vielä ei ole tiedossa, miten laajasti esimerkiksi työmatkaliikenne sallitaan.

Vielä ei ole tiedossa, koska liikkumisrajoitus tulee voimaan. Lain mukaan rajoitus voitaisiin tehdä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Koronavirukselle pahiten altistuneella Uudellamaalla asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Heistä valtaosa, noin 70 prosenttia, asuu pääkaupunkiseudulla.

Kaikkiaan Suomessa on noin 800 koronavirustartuntaa. Kainuu on ainoa maakunta, jossa tartuntoja ei ole.

Ilman uusia rajoitustoimia vaarana on, että epidemia leviää pienempiin maakuntiin, joissa ei ole riittävää hoitokapasiteettia. Erilaisia skenaarioita esiteltiin eduskuntapuolueiden kokouksessa tiistaina.

Hallitus kokoontuu illansuussa

Hallitus kokoontuu tänään neuvotteluihinsa kello 18 alkaen. Uusista toimenpiteistä on tarkoitus tiedottaa illan kuluessa. Tiedotustilaisuutta odotettiin jo eilen, mutta se peruttiin.

Poliisi on valvonnan osalta keskeisessä roolissa. Puolustusvoimissa on varauduttu antamaan viranomaisille virka-apua.

Vielä ei ole tietoa siitä, kuinka valvonta käytännössä toteutettaisiin. Aiemmin poliisi on myöntänyt, että liikenteen katkaiseminen veisi merkittävän osan poliisin resursseista.

Toisaalta reserviläisiä voidaan määrätä kahdeksi viikoksi palvelukseen presidentin päätöksellä.

VR:llä ei ollut vielä eilen tietoa, kuinka julkisen liikenteen käy.

Paljon avoimia kysymyksiä

Ilta-Sanomat käsitteli aamulla Uudenmaan eristämiseen liittyviä avoimia kysymyksiä.

Muun muassa mahdollisista rangaistuksista ei ole vielä tietoa. Niin ikään on epäselvää, mitkä muut asiat töiden lisäksi voisivat mahdollistaa rajan ylittämisen.

Perustuslain mukaan eristämiselle on oltava välttämättömät syyt ja hallituksen tehtävänä on todistaa, että eristäminen on välttämätöntä, ei ainoastaan perusteltua.

Onkin esitetty kritiikkiä, onko Uudenmaan sulkeminen jo myöhäistä, tai lisääkö se jopa ihmisten pakoa maakunnasta.

Liikenne on tähänkin mennessä pudonnut. Junamatkustajamäärät ovat jopa 80 prosenttia tavallista pienemmät ja automatkustaminenkin 30 prosenttia vähäisempää.

Toisaalta Uudenmaan ulkopuolella tartuntaketjut ovat selvemmin tiedossa ja eristyksen myötä ne voivat myös pysyä selvinä. Tämä puolestaan voi vapauttaa valmiuslain mahdollistamana hoitohenkilökuntaa muista maakunnista tarvittaessa Uudellemaalle.

Osa kokee toimet myös ylimitoitetuksi. Muun muassa meppi Petri Sarvamaa (kok) pitää sulkua ylimitoitettuna niin terveydellisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Huomioitavaa on, että eduskunnassa Uudenmaan sulku saa kannatusta niin oppositiosta kuin hallituksestakin.

Oppositiossa on paikoin halua jopa kovemmille toimille: kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) haluaisi ulkonaliikkumiskiellon koko maahan.