Mies hakkasi puolisonsa hengiltä Lahdessa – tuomittiin elinkautiseen murhasta

Oikeuden mukaan pitkään kestänyt väkivalta oli julmaa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut elinkautiseen vankeusrangaistukseen miehen, joka hakkasi puolisonsa kuoliaaksi Lahdessa viime pääsiäisenä.

Oikeus totesi keskiviikkona antamassaan päätöksessä, että teko oli murha ja että Jussi Sakari Hilvonen, 30, oli sen tehdessään syyntakeinen, eli ymmärsi tekonsa seurauksen.

Käräjäoikeus katsoi jo syyskuussa, että Hilvonen toimi syyttäjän kuvaamalla tavalla. Syyttäjän mukaan hän löi puolisoaan nyrkillä, potki ja löi tätä vatupassilla.

– Julmuutta osoittaa se, että syytetty on kohdistanut pitkäkestoista väkivaltaa puolustuskyvyttömään uhriin – – vammat ovat olleet laadultaan sellaisia, että uhri on ollut niiden aiheuttamisen jälkeen elossa ainakin noin kahden tunnin ajan, joten teko on myös varmuudella aiheuttanut suurta tuskaa ja kärsimystä, syytteessä sanotaan.