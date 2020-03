Kommentti: Päätin paeta koronaa Kouvolaan, koska en kestänyt olla yksin – Uudenmaan eristäminen iskee kipeästi niihin, joilla ei ole ketään

Koronavirus on kolahtanut kovaa heihin, joiden tukiverkosto on rajallinen. Edessä häämöttävä Uudenmaan eristäminen nostaa monen kohdalla esiin yksinasumisen kipeän puolen, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Kun hallitus ilmoitti valmistelevansa Uudenmaan eristämistä muusta Suomesta, oli ensireaktioni sama kuin lukuisilla muilla yksin asuvilla suomalaisilla. Uutisen kuultuani aloin nimittäin välittömästi suunnitella karkumatkaa kotipaikkakunnalleni Kouvolaan vanhempieni luokse. Pihassani seisoi heiltä lainattu auto, joten jos lähtisin nyt, kukaan ei saisi koskaan tietää. Ketä se haittaisi, jos ajaisin kutostietä pitkin kaikessa hiljaisuudessa Uudeltamaalta Kymenlaaksoon?

Hetken verran olin varma suunnitelmastani. Soitin isälleni ja ilmoitin aikeistani. Hän toivotti minut tervetulleeksi kotiin. Soitin myös isosiskolleni kysyäkseni, haluaisiko hän kenties lähteä mukaani – olihan hänet lomautettu ainakin kuukaudeksi, eikä häntä hallitusta lukuun ottamatta pitelisi pääkaupunkiseudulla enää mikään. Siskoni kuitenkin kieltäytyi. Hän totesi, että ohjeita tulisi nyt kuunnella. Ne on annettu syystä.

Aloin epäröidä päätöstäni. Päätin kertoa suunnitelmastani myös ystävilleni kysyäkseni, mitä he minun asemassani tekisivät. Viesti oli selkeä: älä lähde, kerran on käsketty jäädä. Huomasin hermostuvani. Hyvähän heidän on sanoa, ajattelin. Heillä kaikilla on avopuolisot, perhe tai sukulaisia Helsingissä. He eivät joutuisi olemaan eristyksissä yksin, toisin kuin minä.

Minut valtasi paniikki, suorastaan pakokauhu. Syvällä sisimmässäni olin ystävieni ja sisareni kanssa kuitenkin samaa mieltä. Tiesin, että poistuminen Uudeltamaalta olisi olosuhteet huomioon ottaen typerää ja vastuutonta. Samaan aikaan ajatus siitä, että viettäisin määrittelemättömän mittaisen ajan ilman päivittäisiä ihmiskontakteja 20 neliömetrin suuruiseen yksiööni kahlittuna, ahdisti. Yhtäkkiä minut, 23-vuotiaan työssä käyvän ja monilla mittareilla itsenäisen nuoren naisen valtasi suunnaton koti-ikävä. Ensimmäistä kertaa vuosiin.

Tähän mennessä Uudellamaalla on todettu koronavirustartuntoja huomattavasti enemmän kuin missään muualla Suomessa. On siis vain ja ainoastaan järkevää, että alue aiotaan eristää, jottei virus leviäisi muualle hallitsemattomasti. Se, että nämä asiat tiedostaen kaipaa toiselle paikkakunnalle oman perheen, läheisten ja tukiverkoston luo, ei mielestäni tee kenestäkään itsekästä. On inhimillistä etsiä turvaa läheisistään hädän hetkellä ja yhtä inhimillistä on suuttua tai turhautua, kun se mahdollisuus viedään pois.

” Kaipuu kotiin ei tässä tilanteessa ole itsekästä, mutta sinne lähteminen on.

Uudellamaalla asuu liki 1,7 miljoonaa ihmistä, ja edessä häämöttävä päätös maakunnan eristämisestä iskee meistä jokaiseen eri tavalla. Erityisen rajusti tämä iskee kuitenkin heihin, jotka kokevat jo valmiiksi olonsa yksinäiseksi. Heihin, jotka elävät kaukana perheestään ja läheisistään, tai joilla ei Uudenmaan rajojen sisällä ole ainuttakaan sukulaista tai ystävää, puolisosta ja lapsista puhumattakaan. Yksinäisyys on yksi raastavimmista tunteista, joita ihminen voi kokea. Tiedän sen kokemuksesta.

Olen itse ollut aina varsin tyytyväinen nuoren ja itsenäisen sinkkunaisen elämääni, sillä olen voinut täyttää arkeni parisuhteen sijaan muilla asioilla, kuten harrastuksilla ja illallistreffeillä ystävien kanssa. Olen ollut onnellinen. Nyt, kun elämästäni on koronaviruksen myötä riisuttu myös nämä ennen hyvin arkiselta tuntuneet asiat, huomasin, etten ole sitä enää lainkaan. Eniten ahdistaa epätietoisuus. Kauanko tämä kestää? Koska näen taas perhettäni? Entä, jos tämä onkin vasta alkua?

Tein itse lopulta ainoan oikean päätöksen ja päätin jäädä kotiini Lauttasaareen sen sijaan, että karkaisin nyt Kymenlaaksoon, jossa koronavirustartuntoja on tähän mennessä todettu yksi. En halua viedä tautia mukanani sinne. Olkoonkin, että olen toistaiseksi terve ja autolla matkustaessa ihmiskontaktit ovat minimissä. Niin kauan kuin pieninkin riski on olemassa, se on liian suuri otettavaksi.

Te, jotka kenties käytte parhaillaan samanlaista keskustelua omassa päässänne, sympatiani ovat puolellanne. Vetoan kuitenkin teihin ja pyydän, että harkitsette vielä.

Sillä kaipuu kotiin ei tässä tilanteessa ole itsekästä, mutta sinne lähteminen on.

Vaikuttaako Uudenmaan mahdollinen eristäminen arkeesi? Lähetä tarinasi osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi