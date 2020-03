Tämä Uudenmaan mahdollisesta sulusta tiedetään ja nämä ovat avoimet kysymykset

Uudenmaan eristämistä on tarkoitus käsitellä tänään hallituksen neuvottelussa kello 18.

Avoimia kysymyksiä on vielä paljon.

Uudenmaan eristämistä on tarkoitus käsitellä tänään hallituksen neuvottelussa kello 18. Lisätietoja on Valtioneuvoston mukaan luvassa päivän kuluessa.

Tällä hetkellä paljon on auki, eikä Uudenmaan eristämisestä ole vielä päätetty. Pääministeri Sanna Marinin (sd) Uudenmaan eristämiselle on tarve ja päätös on perusteltu, mutta sen pitäisi perustuslain mukaan olla myös välttämätöntä.

Liikkumisenvapautta voidaan rajoittaa vain välttämättömästä syystä, ja on epäselvää, onko tilanne oikeudellisesti katsottuna välttämätön.

Uusi Suomi kertoo, että on myös mahdollista, että Uudenmaan eristys toteutettaisiin suosituksena.

Ilta-Sanomat käy läpi, mitä Uudenmaan sulusta tiedetään, ja mikä on vielä hämärän peitossa.

Miksi Uudenmaan sulusta keskustellaan?

Uudenmaan sulkua on perusteltu sillä, että Suomen varmennetuista noin 800 koronavirustartunnasta lähes kaksi kolmasosaa on todettu HUS-alueella, eli Helsingin ja Uudenmaan seudulla.

Esimerkiksi Kainuussa ei ole todettu vielä yhtään koronavirustartuntaa, kun HUS:in henkilökunnassa tartuntoja on pelkällä henkilökunnalla 40.

Eristyksellä haluttaisiin siis estää koronaviruksen laajamittainen leviäminen Uudenmaan ulkopuolelle. Kun Uudellamaalla tautiketjuja voi olla jo vaikea selvittää, muualla se saattaa olla mahdollista.

Yhtenä syynä eristämiseen on terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys. Jos muualla sairastetaan vähemmän tai myöhemmin, terveydenhuollon kantokyky ei pääse ylittymään. Tilanteella halutaan estää pienten alueiden sairaanhoidon ylikuormittuminen.

Toisaalta tilanteen pahentuessa erityisesti Uudellamaalla, lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan siirtäminen alueelle olisi valmiuslain mukaan mahdollista muualta Suomesta.

Milloin eristys tulisi voimaan ja kuinka pitkään se kestäisi?

Uusimaa voitaisiin sulkea kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan aikaisintaan jo perjantaina. Varmaa aikataulua ei ole, mutta mikäli hallitus ei esitä asiaa kiireellisellä menettelyllä, sulku vaatii käsittelyn etukäteen.

Hallitus on käyttänyt kiireellistä asetusta valmiuslain aikana kerran, kun se sääti lääkejakelun poikkeusolosuhteista muun muassa myynnin suhteen.

Tuolloin perustuslakivaliokunta muistutti jälkikäteen, ettei kiireellistä asetusta tule käyttää kevyin perustein. Kiireellinen asetus kuitenkin läpäisi tuolloin valiokunnan seulan.

Uudenmaan eristyksellä on kannatusta myös oppositiossa, joten eduskunnassa käsittelyn voi olettaa etenevän nopeasti.

Mikäli Uusimaa eristetään, eristys voi kestää tehtävällä päätöksellä maksimissaan kolme kuukautta. Kestosta ei ole tietoa, eikä se välttämättä kestä maksimiaikaa.

Liikkumisrajoitukseen sovellettaisiin todennäköisesti valmiuslain pykälää 118. Sen mukaan liikkumista tietyllä alueella voidaan rajoittaa enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd).

Ketä eristys koskee? Voiko maakuntarajan ylittää?

Tietoa yksityiskohdista ei ole. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kuitenkin painotti, että keskeisten työntekijäryhmien työmatkaliikkuminen turvataan maakuntarajojen yli.

Vapaavuoren mukaan Helsingissä työskentelee lähes 200 lääkäriä ja 500 sairaanhoitajaa, jotka eivät asu Uudellamaalla.

Kaikkiaan 50 000 työntekijää käy töissä Uudellamaalla, vaikka ei asu maakunnassa. Toiseen suuntaan määrä on 20 000.

Muilta osin on epäselvää, ketkä saavat rajan ylittää. Rajan ylittäminen saattaa olla mahdollista perustellusta syystä, jotka mahdollisesti arvioitaisiin tapauskohtaisesti. Perusteltu syy voisi olla esimerkiksi saattohoitopotilaan näkeminen tai lastenhoito.

Rajoituksista ei ole vielä varmaa tietoa, ja hajatiedot työmatkaliikenteen turvaamista lukuun ottamatta ovat spekulatiivisia.

Esimerkiksi VR ei ole vielä varautunut junaliikenteen katkaisemiseen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kuka valvoisi rajaa?

Rajaa valvoisivat poliisi ja mahdollisesti puolustusvoimat.

Poliisi on varautunut sulkemiseen ja laatinut erilaisia valmiussuunnitelmia. Aiemmin poliisi on kertonut, että koko Uudenmaan liikenteen katkaiseminen vie merkittävän osan poliisin resursseista, eikä pelkät poliisin voimavarat välttämättä siihen riitä.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan puolustusvoimat on varautunut viranomaisilta tulevaan virka-apupyyntöön.

Myös reserviläisten kutsuminen on mahdollista. Käytännössä reserviläinen voidaan määrätä palvelukseen tasavallan presidentti Sauli Niinistön päätöksellä kahdeksi viikoksi.

Kaikkosen mukaan puolustusvoimat avustaisi muita viranomaisia liikenteenohjauksessa.

Rangaistaisiinko rajan ylittämisestä?

Tästäkään ei ole tietoa.

Valmiuslakirikkomuksesta voidaan tuomita sakkoihin, mutta ei tiedetä, sakottaisivatko viranomaiset käytännössä.

Laki kuuluu näin:

Valmiuslakirikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) jättää noudattamatta työnvälityspakkoa koskevan 91 §:ssä säädetyn velvollisuuden, irtisanomista koskevan 94 §:ssä säädetyn velvollisuuden tai työehtoja koskevan 101 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden,

2) laiminlyö täyttää 95 §:n nojalla määrätyn työvelvollisuuden tai 116 §:n nojalla määrätyn väestönsuojeluvelvollisuuden tai laiminlyö 104 §:ssä säädetyn velvollisuuden siirtyä,

3) laiminlyö täyttää 45, 63, 78, 86, 110, 112, 113, 117, 119 tai 122 §:n nojalla määrätyn luovutusvelvollisuuden tai 111 §:n nojalla määrätyn suorittamisvelvollisuuden taikka

4) rikkoo 115 tai 118 §:n nojalla annettua liikkumis- tai oleskelukieltoa tai -rajoitusta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, valmiuslakirikkomuksesta sakkoon.

Pääseekö Uudellemaalle takaisin, jos eristäytyy maakuntamökille?

Viranomaiset eivät suosittele matkustamista maan sisällä. Ei ole tietoa, kuinka tiukasti raja sulkeutuu, eli pääseekö Uudellemaalle palaamaan, mikäli on sulun alkaessa toisella puolella.

Suomen rajojen sulkeutuessa viime viikolla, suomalaisten paluu koteihinsa ulkomailta sallittiin.

Toimiiko eristys?

Uudenmaan rajan sulkeminen voi toimia tai ei.

Kansainvälisesti muun muassa Kiinan Wuhanin 11 miljoonan asukkaan kaupunki asetettiin karanteeniin. Sen jälkeen myös useat muut kiinalaiskaupungit suljettiin.

Nyt karanteeneja on purettu, sillä tartuntatapaukset ovat vähentyneet merkittävästi.

Liikkumista maan sisällä on rajoitettu myös Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa, kun taas Intia ilmoitti kieltävänsä ulkona liikkumisen koko maassa kolmen viikon ajaksi.

Menestys on ollut vaihtelevaa. Paikalliset ovat paenneet kaupunkien sulkuja muun muassa Italiassa, jossa jouduttiinkin myöhemmin ottamaan käyttöön koko maata koskevat rajoitukset.

Aluksi rajoitukset koskivat vain maan pohjoisosaa.

Myös Suomessa on pohdittu, aiheuttaako ilmoitus mahdollisista suluista joukkopakoa Uudeltamaalta. Junaliikenne on jo nyt VR:n mukaan pudonnut jopa 80 prosenttia ja autoliikennekin ITM Finlandin mukaan 30 prosenttia, mutta aiheuttaako sulun uhka sysäyksen liikenteeseen?

Liittyisikö Uudenmaan sulkuun ulkonaliikkumiskielto? Rajoitettaisiinko muita maakuntia?

Eilen Ylen A-studiossa kerrottiin, että ulkonaliikkumiskielto on ”optio”, mutta epätodennäköinen vaihtoehto.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, ettei keskustelua ole vielä käytä ja HUS:in toimitusjohtaja Juha Tuominen ei usko ulkonaliikkumiskiellon merkittävään hyötyyn.

Tuominen perustelee, että väestöntiheys on Suomessa on niin väljä.

Muiden maakuntien osalta sulut ja rajoitukset ovat epätodennäköisiä.

Sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja Tero Kurenmaa sanoo, ettei rajoitusten tarvitse noudatella maakuntarajoja.

– Se voi olla kaupunki, alue tai useampikin alue.

Muun muassa pelkän pääkaupunkiseudun eristäminen on ollut keskustelussa.