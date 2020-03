Sää lämpenee – perjantaina jo 11 astetta

Suomeen virtaa lämmintä ilmaa lounaasta.

Sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista.

Pohjoisosassa pilvisyys on runsaampaa ja Lapin yli itään liikkuu vesi- ja räntäsateita, illaksi sää selkenee. Lounaistuuli on kohtalaista.

Päivälämpötila on monin paikoin 10 asteen vaiheilla, Keski- ja Pohjois-Lapissa 0 - 5 astetta.

Torstaina maan keskiosaan yltää pilvisyyttä lännestä, paikoin voi myös sadella vähän vettä. Eteläosassa sää on poutaista ja varsinkin etelärannikolla aurinkoista. Myös maan pohjoisosassa on laajalti selkeää. Lännen ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Päivälämpötila on etelässä jopa yli 10 astetta, maan keskiosassa 5 - 8 ja pohjoisosassa 1 - 6 astetta.

Perjantaina sää on poutaista koko maassa. Maan keskiosassa on edelleen laajoilla alueilla pilvistä, muualla maassa on aurinkoisempaa. Lounaistuuli on kohtalaista.

Päivälämpötila on 7 – 11 astetta, maan itäosassa sekä Lapissa lähellä 5 astetta.