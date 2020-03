IS vieraili pian ovensa säppiin laittavassa pizzeriassa ja kuppilassa.

Tummia ikkunoita suljettujen ovien perään. Auki olevan ravintolan löytäminen Helsingistä ei ole tiistai-iltana helppoa. Hetkeä aiemmin on kerrottu, että hallituksen esitys ravintoloiden ja kuppiloiden sulkemisesta annetaan eduskunnan käsittelyyn jo samana päivänä.

Rajoitukset saatetaan voimaan mahdollisimman pian, ja niiden on määrä olla voimassa toukokuun loppuun asti. Ruokaa saa kuitenkin myydä ravintoloista mukaan.

”Meidän on varmaan pakko sulkea”

Annankadulla, kivenheiton päässä Kampin kauppakeskuksesta, ovensa pitää yhä sitkeästi auki pizzeria Sky Express.

Pizzeria Sky Express on toiminut Helsingin keskustassa vuodesta 1999 lähtien.

Kanta-asiakkaat viimeistelevät juuri pizzojaan, mutta sen jälkeen ravintola jää tyhjäksi.

Yrittäjä Cemil Karagöl kertoo olevansa tilanteessa kuin löysässä hirressä.

– Ravintolat olisi pitäisi määrätä sulkemaan kokonaan. Ei pelkästään mukaan myytyjen annoksien takia ole järkevää pysyä auki, Karagöl puuskahtaa.

– Hallitus sysää kaiken vastuun yrittäjien harteille.

Pizzeria Sky Expressin omistaja Cemil Karagöl on joutunut lomauttamaan kaikki työntekijänsä. Nyt edessä saattaa olla ravintolan pysyvä sulkeminen.

Karagölin pizzeria on toiminut keskustassa vuodesta 1999. Se on perinteikäs baarinjälkeinen muonapysäkki. Tällä hetkellä tulevaisuus on kuitenkin epävarma, ja lähes kaikki työntekijät ovat lomautettuina. Ainoa toivo on, jos taloyhtiö tulee vastaan korkeassa vuokrassa.

– Yritämme vielä saada pankista lainaa, mutta meidän on varmaan pakko sulkea kokonaan.

Viimeiset oluet

Myös kuppiloiden pääkaupunginosassa Kalliossa näkyy valot ikkunassa vielä joissakin baareissa.

Karhupuiston kulmassa sijaitseva Sivukirjasto on auki, mutta pöydissä istuu vain pari asiakasta.

25-vuotiaat John ja Emma päättivät tulla ”viimeiselle ehtoolliselle”, eli oluelle, vielä kun se on mahdollista.

Molemmat ovat eristäytyneet viime ajat lähes täysin, joten ilta on viimeinen piristys.

– Menetin työpaikkani ja vapaaehtoistyöni lakkaa. Kaikki peruuntuu ja sulkeutuu, taksinkuljettajana ja musiikkialalla työskentelevä John kertoo.

Emma ja John lähtivät viimeisille kaljoille ennen baarien sulkemista.

Tutkijana työskentelevä Emma pystyy tekemään töitään kotoa käsin, mutta sosiaalinen tilanne tuntuu raskaalta.

– On vaikeaa ja stressaavaa olla sosiaalisesti eristäytynyt. Lähdin tänään ulos, koska olin saanut tarpeekseni siitä.

Molempien mielestä baarien sulkeminen on kuitenkin oikea päätös.

– Tämän olisi pitänyt tapahtua jo viime viikolla. Kaikki tiesivät, että se tapahtuu kuitenkin, joten en tiedä miksi päätöstä pitkitettiin, John ihmettelee.

Ilta-Sanomat haastatteli ja kuvasi ihmisiä turvalliselta etäisyydeltä.