Miljardien lentokoneet seisovat nyt tyhjän panttina Helsinki-Vantaalla – 85 Finnairin lentokoneesta 70 maan pinnalla

Valtaosa Finnairin yli 80 lentokoneesta on pysäköity Helsinki-Vantaan kentälle odottamaan lentoliikenteen paluuta.

Lentoyhtiö Finnairin kotikentälle Helsinki-Vantaalle pysäköidyt kymmenet lentokoneet kertovat kansainvälisen lentoliikenteen lähes täydellisestä pysähtymisestä. Finnairin mukaan sen 85 koneesta 70 seisoo nyt maan pinnalla.

Finnair on vähentänyt koronakriisin liikkumisrajoitusten vuoksi lentoliikenteen kapasiteettiaan 90 prosenttia. Se näkyy Helsinki-Vantaan alueella, missä toinen toisensa viereen pysäköidyt pitkän matkan laajarunkoiset koneet odottavat lentomatkustajien paluuta.

Toistaiseksi koneet ovat mahtuneet kotikentälle, eikä niitä ole tarvinnut siirtää pois.

– Kaikille koneille saadaan seisontapaikka Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelta ja tarvittaessa voimme viedä niitä myös maakunta-asemille, kuten Tampereelle, Mari Kanerva Finnairin viestinnästä sanoo.

Katso ylhäällä olevalta videolta, miltä Helsinki-Vantaalla näyttää nyt.

Lentokoneille yritetään etsiä vaihtoehtoista käyttöä, sillä kulut niistä juoksevat koko ajan.

– Tutkimme tällä hetkellä mahdollisuuksia valjastaa joitakin laajarunkokoneitamme pelkästään rahdin käyttöön, ja olemme olleet yhteydessä asiakkaisiimme kartoittaaksemme heidän tarpeitaan. Kiinnostusta tähän on erityisesti Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä, Kanerva sanoo.

Ylimääräinen maa-aika pyritään hyödyntämään huollossa tekemällä koneille harvemmin toistuvia pitkäkestoisia töitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kapearunkolaivastossa 20 kuukauden välein toistuvat määräaikaishuollot.

Lentomatkustuksen pudotus koronakriisiä edeltäneeseen aikaan ollut valtava. Normaalisti Finnair lentää ilmoituksensa mukaan 12 000 lentoa kuukaudessa, mutta nyt lentojen määrä on pudonnut yhtiön arvion mukaan noin 1 600:aan.

Reittikartalla ovat vain tärkeimmät, yhteiskunnan toimimisen kannalta välttämättömiksi arvioidut reitit. Kotimaassa se tarkoittaa lentotoiminnan rajoittumista Kuopion, Maarianhaminan, Oulun ja Rovaniemen kentille.

Ennen Lapin lomakeskusten sulkemispäätöstä yhtiö ilmoitti lentävänsä pääsiäisen aikoihin pohjoisen kentille Ivaloon, Kittilään ja Kuusamoon. Laskettelukohteiden sulkemisen jälkeen näiden lentojen tulevaisuus voi olla epävarma.

Kotimaan lentotoiminnan hiljentyminen on kuitenkin Finnairin kannalta pieni pulma. Yhtiön kasvu- ja liiketoimintastrategia on nojannut jo vuosia Aasian reitteihin, joita ei nyt lennetä. Aasian strategian toteuttamista varten hankitut 14 laajarunkoista Airbus A350-konetta ja kahdeksan Airbus 330-300-sarjan konetta ovat tukevasti maan pinnalla.

Airbus 350-laivaston hankkiminen oli valtava yli miljardin euron investointi. Karkeasti puolet koneista on Finnairin omia ja toinen puolikas on hankittu leasing-sopimuksella. Moneen muuhun yhtiön verrattuna Finnairin onni tilanteessa on se, että se omistaa merkittävän osan koneistaan itse, jolloin juoksevat kulut eivät rasita kassaa yhtä paljon kuin kalustonsa leasing-sopimuksella hankkineen yhtiön.

Yhtiö uskoo ensimmäisen Aasian reitin Tokion Hanedan avautuvan uudestaan 3. toukokuuta, mutta tämä on epävarmaa.

Euroopassa yhtiö lentää vielä yhdeksään kaupunkiin eli Amsterdamiin, Berliiniin, Brysseliin, Frankfurtiin, Lontooseen, Müncheniin, Pariisiin, Tukholmaan ja Zurichiin Airbus 319 ja Embraer-kalustolla.

Ennen koronakriisiä yhtiöllä oli 110 lentoreittiä, mutta nyt kohteiden määrä on supistunut alle 20:een.