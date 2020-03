Korona on ajanut suomalaisia avaamaan mökkikauden. Mökkipitäjissä toivotaan malttia, sillä terveydenhuollon kapasiteetti on usein rajallinen.

Koronavirus on aikaistanut suomalaisten mökkikauden alkua.

Nykyinen koronatilanne on saanut useat suomalaiset rientämään mökille. Kaupunginjohtaja Patrik Nygrénin mukaan Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Paraisissa oli viime viikonloppuna lähes yhtä paljon mökkeilijöitä kuin tavallisena kesäviikonloppuna.

– Se ei ole tavallista vielä maaliskuussa. Yleensä mökkeilijät tulevat aktiivisemmiksi pääsiäisen tienoilla, Nygrén kertoo.

Samaa sanoo myös Kustavin kunnanjohtaja Veijo Katara. Hänen mukaansa mökkeilijöiden kesäkauden alku on aikaistunut pääsiäisestä sekä koronaviruksen että sään takia.

Parainen ja Kustavi sijaitsevat molemmat Varsinais-Suomessa. Paraisissa oli vuoden 2018 tilastojen mukaan lähes 9 000 ja Kustavissa yli 3 000 kesämökkiä.

Sekä Nygrén että Katara kertovat mökkeilijöiden määrän kasvaneen parin viimeisen viikon aikana.

– Tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida, mutta mökkeilijöitä on melkoisen paljon, Katara kertoo.

Kunnanjohtaja ei kuitenkaan usko, että hallituksen valmistelema Uudenmaan eristäminen aiheuttaisi enää suurta ryntäystä mökkikuntaan. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tänään hallituksen valmistelevan Uudenmaan sulkemista koronaviruksen estämiseksi.

– Tässä vaiheessa mökkeilijöitä on jo Kustavissa melko paljon, joten mahtaako se enää kovin paljoa vaikuttaa, kunnanjohtaja sanoo.

Turun saaristoa.

Myös Nygrén uskoo, että moni suomalainen, jolla on mahdollisuus tehdä etätöitä mökiltä käsin, on jo käyttänyt kyseisen mahdollisuuden hyväkseen. Hänen mukaansa Uudenmaan sulkeminen voi lisätä Paraisten väkimäärää, mutta merkittävän suurta väkimäärän kasvua tuskin on enää luvassa.

Varsinais-Suomen lisäksi myös muualla Suomessa on riennetty mökkikuntiin. Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen peräänkuuluttaa kuitenkin malttia.

Mökille menemisen riskinä on, että pienten paikkakuntien terveydenhuollon sektori rasittuu liikaa.

– Tällöin voi aiheuttaa riskin paitsi paikalliselle väestölle myös itselleen, Halonen muistuttaa.

Myös Katara muistuttaa annettujen ohjeiden noudattamisen tärkeydestä.

– Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää sitoutua annettuihin ohjeisiin. Kaikki sellaiset hallituksen toimenpiteet, jotka edesauttavat sitä, ettei epidemia leviä, ovat tervetulleita.