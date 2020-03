Tässä ovat tiistain käänteet koronatilanteessa

IS veti yhteen, miten koronatilanne on muuttunut tiistaina aikana Suomessa ja maailmalla.

Suomessa koronavirustilannetta ja mahdollisia lisärajoitustoimia on pohdittu lisää hallituksessa sekä kaupungeissa. Maailmalla ihmisiä määrättiin jälleen lisää karanteeniin.

IS kokosi tiistain keskeiset käänteet koronavirustilanteesta Suomessa ja maailmalla.

Suomessa lähes 800 vahvistettua tartuntatapausta

Suomessa on todettu tiistaihin mennessä yhteensä 792 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaa tautitapausta. Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Varmistettujen koronavirustartuntojen määrä on noussut nopeaan tahtiin Suomessa. Vielä maanantaina THL kertoi, että laboratoriovarmennettuja tapauksia on Suomessa 700.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 73, joista 17 on tehohoidossa. Toistaiseksi Suomessa on todettu yksi koronavirustartunnan aiheuttama kuolema.

Hallitus valmistelee Uudenmaan eristämistä

Suomen hallitus valmistelee Uudenmaan eristämistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiistaina, että eristämiseen on tällä hetkellä ”hyvin vahvat perustelut”.

– Tämä on kuitenkin haastavaa toteuttaa ja tämä on monen lukon takana, Marin totesi lainsäädännöllisistä pulmista.

Joka tapauksessa suunnitelma tarkoittaa sitä, että liikennettä Uudellemaalle ja Uudeltamaalta pois aiotaan rajoittaa kovalla kädellä.

Hallitus esittää ravintoloiden sulkemista

Hallitus esittää ravintoloiden sulkemista. Marinin mukaan rajoitukset voimassa 31. toukokuuta asti voimassa. Jos aiemmin mahdollisuus purkaa, se voidaan tehdä.

Ravintoloihin ei saa jäädä ruokailemaan, mutta ulos voi myydä. Työpaikkaruokalat voivat pysyä auki.

Esityksen mukaan ravitsemisliikkeet eivät saisi tarjoilla ruokaa ja juomaa asiakkaille ravitsemisliikkeen sisä- tai ulkotiloissa.

– Tämä merkitsee sitä, että myöskään alkoholijuomia ei saisi myydä asiakkaille paikalla nautittavaksi. Näin ollen alkoholijuomien anniskelua ei olisi tarpeen erikseen kieltää tai rajoittaa, lakiesityksessä lukee.

Helsinki kertoi varautumisestaan

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori piti tiistaina tiedotustilaisuuden kaupungin varautumisesta koronakriisin syvenemiseen ja mahdolliseen Uudenmaan eristämiseen.

Vapaavuori kertoi, että nuorisotyötä tehostetaan etenkin digitaalisesti. Hän vetosi myös vanhempiin, jotta nämä keskustelisivat nuorten kanssa eristäytymisen tärkeydestä.

Pormestari myös vakuutti, että lääkärien ja sairaanhoitajien ja muiden keskeisten ammattilaisten välttämätön työmatkaliikenne Uudellemaalle turvataan, vaikka eristys toteutuisi.

Tilaisuudessa poliisikomentaja Lasse Aapio kertoi lisäksi, että poliisi aikoo jatkossa puuttua yli kymmenen hengen kokoontumisiin. Lisäksi ravintoloiden valvontaa lisätään hallituksen ohjeiden noudattamisen valvomiseksi.

Aapio myös pyysi neljän seinän sisälle jääneitä asukkaita olemaan sovinnollisia keskenään, mutta muistutti myös hälyttämään apua sitä tarvittaessa. Häiriökäyttäytymisen arvellaan lisääntyvän.

Yli 2,6 miljardia ihmistä määrätty kotikaranteeniin

Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan yli 2,6 miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti on nyt määrätty pysymään kotona.

Kotikaranteeniin joutuneiden ihmisten määrä kasvoi tiistaina maailmassa huimasti, kun Intia ilmoitti rajoittavansa kaikkien maan noin 1,4 miljardin asukkaan liikkumista rajusti. Aikaisemmin liikkumisrajoitukset olivat olleet osavaltiokohtaisia ja erilaisia.

Intian tilanne ei ole vielä hälyttävä, sillä maassa on todettu runsaat viisisataa vahvistettua koronatartuntaa. Kuolleita on kymmenen. Maan terveydenhuoltojärjestelmä on kuitenkin varsin heikko ja saattaa romahtaa kokonaan, jos virusepidemia röyhähtää pahaksi.

Ulkoministeriö siirtyy tilanneorganisaatioon

Ulkoministeriö siirtyy tiistaista alkaen ulkoministeriön valmiusnormin mukaiseen toimintaan ja tilanneorganisaatioon.

Tilanneorganisaatio vastaa pandemiatilanteen aiheuttaman merkittävän poikkeustilanteen johtamisesta ja tilanteen hallinnasta ulkoasianhallinnossa.

– Tilanneorganisaation keskeisenä tehtävänä on ulkoministeriön toimintakyvyn turvaaminen, ulkomailla olevien Suomen kansalaisten avustaminen ja kotiuttaminen, ulkomaanedustustojen toimintakyvyn turvaaminen ja niiden henkilöstön ja heidän perheenjäseniensä turvallisuudesta huolehtiminen, tiedotteessa kerrotaan.

Tilanneorganisaatiota johtaa ministeriön johtoryhmä ja operatiivista toimintaa ministeriön valmiuspäällikkö.

Presidentti Martti Ahtisaarella koronatartunta

Presidentti Martti Ahtisaarella on todettu koronavirustartunta. Tartunta varmistui maanantaina 23. maaliskuuta. Presidentti Ahtisaari voi olosuhteisiin nähden hyvin.

Presidentti Martti Ahtisaari yleisölehterillä vuoden 2018 valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa Helsingissä 6. helmikuuta 2018.

Koronaviruksen takia yt-neuvotteluissa jo 158 000 ihmistä

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan yt-neuvotteluiden piirissä on jo 158 000 ihmistä Suomessa.

Kaikkiaan yli 1 700 työnantajaa on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut. Viime viikon alun jälkeen lomautetuiksi on ilmoittautunut liki 6 700 ihmistä, joista arviolta 5 700 on lomautettu koronaviruksen takia.

Suurin osa eli 62 prosenttia lomautusilmoituksista on Uudeltamaalta. Se ei tarkoita, että lomautukset keskittyvät Uudellemaalle, sillä monet suuret yritykset ilmoittavat lomautuksistaan pääkonttorinsa sijainnin perusteella.

Puolustusvoimat on varautunut virka-apupyyntöön

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan puolustusvoimat on varautunut viranomaisilta tulevaan virka-apupyyntöön koronaviruksen takia.

– Olen kehottanut varautumaan, että tällaista voi tulla, Kaikkonen sanoi IS:lle.

Venäjällä myönnetään, ettei koronatilanteesta ole selkeää kuvaa

Venäjän vahvistettujen koronavirustapausten määrä nousi tiistaina 500:n tuntumaan. 144 miljoonan asukkaan maassa myönnetään kuitenkin yhä avoimemmin, että todellisuus on jotain ihan muuta.

– Testien hyvin vähäinen määrä on ongelma, eikä kellään ole selkeää kuvaa, sanoi Moskovan pormestari Sergei Sobjanin tavatessaan presidentti Vladimir Putinin.

Moskovassa kasvojentunnistuskamerat vaanivat koronakaranteenia rikkovia. Järjestelmä otettiin käyttöön juuri ennen epidemian puhkeamista.

Tokion olympialaiset siirtyvät

Tokion kesäolympialaiset siirretään koronavirusepidemian vuoksi myöhempään ajankohtaan. Olympialaisia siirretään enintään ensi vuoden kesään saakka, kertoo Kansainvälinen olympiakomitea.

Kisat oli määrä aloittaa heinäkuun 24. päivä ja lopettaa 9. elokuuta. Siirtäminen varmistui lopullisesti Kansainvälisen olympiakomitean johtajan Thomas Bachin ja Japanin pääministerin Shinzo Aben välisissä keskusteluissa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun olympialaisia siirretään rauhan aikana.

Espanjassa ennätyksellinen määrä koronakuolemia

Espanjassa on rekisteröity vuorokaudessa 514 koronakuolemaa. Määrä on uusi ennätys. Yhteensä kuolleita on jo noin 2 700.

Espanjassa sotilaat ovat myös löytäneet vanhainkodeista hylättyjä ja jopa kuolleita ihmisiä.

– Armeija on löytänyt näillä käyneillä vanhoja ihmisiä, jotka on hylätty täysin, ja jopa kuolleita vuoteissaan, puolustusministeri Margarita Robles kertoi Telecinco-television haastattelussa.

Sotilaat menossa desinfioimaan vanhainkotia Espanjan Madridissa.

Ruotsissa loppuu baaritiskillä notkuminen

Ruotsissa hallitus ja terveysviranomaiset ovat päättäneet sallia ainoastaan pöytiin tarjoilun ravintoloissa koronatartuntojen vähentämiseksi. Tämä tarkoittaa, että ravintoloiden noutopöydät ja tiskeiltä tarjoilu päättyy toistaiseksi.

Uuden käytännön on määrä tulla voimaan keskiviikkona.

Terveysviranomaisten mukaan ravintoloiden ja baarien pitää luoda suunnitelma, jolla ne pyrkivät vähentämään tartuntariskiä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ravintolapöytien väliin on jäätävä riittävä turvaväli. Jollei viranomaisten vaatimuksia noudateta, voidaan liike sulkea.

Ruotsin hiihtokeskukset pysyvät näillä näkymin avoinna pääsiäisen ajan. Ruotsin terveysviraston johtaja Johan Carlson kuitenkin kehotti kaikkia lomasuunnitelmia tekeviä harkitsemaan uudelleen.

Italiasta potilaita Saksaan

Saksin osavaltio Saksassa ottaa vastaan ainakin kuusi italialaista koronaviruspotilasta, jotka eivät ole saaneet hoitoa kotimaassaan. Asiasta kertoi osavaltion johtaja Michael Kretschmer myöhään maanantaina.

Osavaltio ryhtyi toimeen Italian hallituksen avunpyynnön vuoksi. Italialaispotilaat saavat hoitoa Dresdenin ja Leipzigin sairaaloissa. Kretschmerin mukaan syynä avun antamiseen on solidaarisuuden lisäksi tilaisuus oppia lisää uudesta koronaviruksesta.

Saksalaisen uutistoimisto DPA:n lähteiden mukaan maahan oltaisiin tuomassa yhteensä kahdeksan potilasta.

Italiassa koronavirukseen on kuollut päivän aikana 743 ihmistä. Luku on toiseksi korkein sen jälkeen kun epidemia alkoi. Tätä ennen kuolinluvut laskivat kahtena peräkkäisenä päivänä.

Korona estää Suomea tuomasta turvapaikanhakijoita Välimereltä

Koronaviruspandemia on laittanut jäihin Suomen hallituksen päätöksen tuoda turvapaikanhakijoita Välimeren alueelta Suomeen, kertoi Uutissuomalainen tiistaina. Sisäministeriön johtava asiantuntija Kukka Krüger kertoi Uutissuomalaiselle, että asiaan palataan, kun rajanylitykset ovat jälleen mahdollisia.

Hallitus päätti viime kuun lopulla, että Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta voidaan hakea Suomeen 175 ihmistä. Krügerin mukaan painopiste tulee olemaan Kreikassa olevissa ihmisissä.

Kiinassa aiotaan poistaa matkustusrajoituksia

Kiinan keskiosissa sijaitseva Hubein maakunta aikoo poistaa alueella voimassa olleita matkustusrajoituksia, kertoivat paikalliset viranomaiset tänään. Maakunta on ollut eristyksissä jo noin kahden kuukauden ajan. Terveiden asukkaiden annetaan poistua maakunnasta keskiyöstä lähtien.

Kiina on kertonut 78 uudesta koronavirustartunnasta. Maan viranomaisten mukaan tartunnoista neljä on saatu Kiinasta, muiden alkuperä on ulkomailla, kertoo Guardian.

Uusia kuolemantapauksia kerrotaan olevan seitsemän, joista kaikki Kiinan suurimmassa tartuntakeskittymässä Hubein maakunnassa.

Koronavirus leviää myös Afrikassa

Useat Saharan eteläpuoliset maat ryhtyivät maanantaina tiukkoihin toimiin koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi. Etelä-Afrikassa otettiin käyttöön ankara ulkonaliikkumiskielto, joita valvotaan sotilaspartioin.

Muista maista Senegal ja Norsunluurannikko julistivat kansallisen hätätilan pandemian vuoksi. Koronaviruspandemia on tähän asti levinnyt vain hitaasti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta viime päivinä alueen tartuntamäärät ovat lähteneet nousuun.

Eniten vahvistettuja tartuntoja alueen maissa on todettu Etelä-Afrikassa, jossa tapauksia on yli 400.