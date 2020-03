Hallitus valmistelee Uudenmaan sulkemista – lähes 1,7 miljoonaa suomalaista jäisi eristykseen

Muun muassa VR ja poliisi odottavat virallisia päätöksiä Uudenmaan eristämisestä ennen kuin mihinkään toimiin ryhdytään. Koronavirus on syönyt jo nyt 70–80 prosenttia junaliikenteen matkustajamääristä.

Suomen hallitus valmistelee Uudenmaan eristämistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiistaina, että eristämiseen on tällä hetkellä ”hyvin vahvat perustelut”.

– Tämä on kuitenkin haastavaa toteuttaa ja tämä on monen lukon takana, Marin totesi lainsäädännöllisistä pulmista.

Joka tapauksessa suunnitelma tarkoittaa sitä, että liikennettä Uudellemaalle ja Uudeltamaalta pois aiotaan rajoittaa kovalla kädellä.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen arvioi IS:n haastattelussa, että valmiuslain pykälä 118 aktivoitaneen jollain tavalla.

Pykälä 118 antaa mahdollisuuden muun muassa siihen, että oleskelu tai liikkuminen tietyllä paikkakunnalla tai alueella voidaan kieltää tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Rajoitustoimien yksityiskohtia ei kuitenkaan vielä tiedetä, vaan rajoitusten kattavuutta, vaihtoehtoja ja lainmukaisuutta punnittaneen tarkkaan hallituksessakin.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan kriisille keskeisten työntekijäryhmien työmatkat turvataan rajoituksista huolimatta.

Keskeisiin työntekijäryhmiin kuuluvat muun muassa terveydenhuollon ammattilaiset.

Vapaavuoren mukaan muualla kuin Uudellamaalla asuvia, mutta Helsingissä työskenteleviä lääkäreitä on melkein 200 ja sairaanhoitajia 500.

Epäselvää on, missä määrin eristys sallisi muun liikkumisen maakuntarajojen yli ja miten rajoitus vaikuttaisi esimerkiksi jäljellä olevaan junaliikenteeseen.

VR on supistanut junaliikennettään koronatilanteen vuoksi. Toistaiseksi viimeinen VR:n Allegro-juna Helsingistä Pietariin lähti 18. maaliskuuta.

VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen kommentoi Ilta-Sanomille tiistaina iltapäivästä, ettei kaukoliikenteen rajoittamisesta Uudenmaan ulkopuolelle ole ollut vielä keskusteluita.

– Toistaiseksi olemme olleet mediatietojen varassa.

Tuominen sanoo, että VR on valmiudessa, jos ja kun virallinen päätös Uudenmaan sulkemisesta tulee ja yksityiskohdat sen vaatimuksista tarkentuvat.

– Viime vuonna VR:llä tehtiin kaikkiaan 90 miljoonaa matkaa, joista 15 miljoonaa matkaa oli kotimaan kaukoliikenteen matkoja, avaa Tuominen matkustamisen lukuja.

– Nyt matkustaminen on kuitenkin vähentynyt jo 70–80 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Matkustajamäärissä on tultu alaspäin toissa viikosta lähtien, Tuominen sanoo.

Myös poliisissa odotetaan, millaisia päätöksiä Uudenmaan eristämisestä tehdään.

Tarvittaessa poliisilla on valmiudet pystyttää tiesulut ja lyödä päälle jopa täysvalvonta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi tiistaina IS:lle, että puolustusvoimat on varautunut tarjoamaan poliisille virka-apua.

Sulun mittaluokkaa havainnollistaa se, että päätöksen jälkeen noin joka kolmas suomalainen eläisi eristetyn alueen sisäpuolella.

Uudenmaan metropolimaakuntaan kuuluu 26 kuntaa ja väestöä on lähes 1,7 miljoonaa. Suurin Uudenmaan kaupungeista on 650 000 asukkaan Helsinki.

Mitä liikenteeseen tulee, Intelligent Traffic Management (ITM) Finlandin yksikön päällikön Jani Laihon mukaan automaattisissa mittauspisteissä Uudellamaalla tehdään normaalioloissa noin neljä miljoonaa ajoneuvohavaintoa päivässä.

Tiet ovat kuitenkin hiljentyneet epidemian vuoksi jo huomattavasti.

– Päivittäisestä liikenteestä höylääntynyt karkeasti 30 prosenttia pois, sanoo Laiho.

Uudenmaan eristämisellä pyrittäisiin estämään paitsi tartuntojen leviäminen, myös muiden maakuntien sairaanhoidon ylikuormittuminen.

Tiistaihin 24. maaliskuuta mennessä Suomessa on todettu yhteensä 792 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta ja valtaosa tartunnoista on ilmennyt juuri Uudenmaan alueella.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin mukaan tartuntoja on tavattu myös henkilökunnasta, niitä on yhteensä noin 40. HUSin mukaan tartunnan saaneet työntekijät on asetettu eristykseen.

Tartuntahuippu on kuitenkin vasta edessä. Helsingissä varaudutaan nyt kriisin seuraavan vaiheeseen ja tautimäärien kenties nopeaankin kasvuun.