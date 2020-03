Testamenttien tekemisessä nyt selvä piikki Helsingissä

Testamentteja on tehty viikon aikana Helsingissä tavallista enemmän.– Ihmisillä on nyt enemmän aikaa ja yleinen tilanne herättää myös pelkoa, HOK Elannon hautaus- ja lakipalveluiden ketjujohtaja Virpi Kutila sanoo.

Koronavirusepidemia on saanut helsinkiläiset miettimään testamentin tekoa, ja se näkyy pääkaupungin lakiasiantoimistoissa ja asianajotoimistoissa jo nyt.

HOK Elannon hautaus- ja lakipalveluiden ketjujohtaja Virpi Kutila vahvistaa Ilta-Sanomille, että testamentteja on tehty viime päivinä tavallista enemmän.

–Oikeastaan viime viikon maanantaista (16.3. ) lähtien testamenttien laatijien määrä on noussut, Virpi Kutila sanoo.

– Oikeastaan viime viikon maanantaista (16.3.) lähtien testamenttien laatijoiden määrä on noussut, Virpi Kutila sanoo.

– Nyt selvästi ihmiset ovat heränneet siihen, miten varallisuus järjestetään, kun itsestä aika jättää.

Esille on noussut monia kysymyksiä. Moni on miettinyt, kenelle jättää oma varallisuus. Myös se on mietityttänyt, millaisia perintöveroseuraamuksia on. Ja miten turvataan lesken asema.

– Varmasti testamenttien tekoon vaikuttaa todennäköisesti se, että ihmisillä on nyt enemmän aikaa ja yleinen tilanne herättää myös pelkoa, Virpi Kutila sanoo.

– Ja myös sitä mietitään, että entä jos jotain sattuu. Halutaan varmistaa, että oma varallisuus menee oikeille tahoille.

Testamentin laatijat ovat olleet eri ikäryhmistä. Kutilan suurpiirteinen arvio on, että suuri osa on keski-ikäisiä tai sen yli, viidenkympin tietämillä ja siitä ylöspäin.

– Myös 70+-ikäryhmä on edustettuina. Olemme muokanneet meidän toimintatapojamme. Pyrimme tekemään neuvottelut puhelimitse ja myös sähköpostitse.

Näin koronavirusepidemian aikana neuvottelut toimistolla pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä. Virpi Kutilan mukaan toimistolle pitää aina olla aika varattuna.

Ensin pestään kädet ja asiakkailla on omat kynät.

– On tärkeää myös riittävän turvavälin pitäminen asiakkaisiin. Turvaväli määrittää sitä, kuinka monta asiakasta meillä voi samanaikaisesti asioida toimistossa.

–Kyllähän ihmiset ovat tuoneet tapaamisessa koronan esiin, lakimies Jouni Salomäki sanoo.

Lakimies, oikeustieteen maisteri Jouni Salomäki pitää Helsingin Töölössä toimistoa nimeltä lakiasiantoimisto Salomäki.

– Testamentteja alettiin laatia tavallista enemmän maaliskuun alkupuolella, hän kertoo.

– Kyllähän ihmiset ovat tapaamisissa tuoneet koronan esiin, Jouni Salomäki sanoo.

– On mietitty, että jos kuolisin nyt, minne haluaisin omaisuuden menevän.

Testamenttien laatijoissa on ollut kaikenikäisiä, myös nuoria perheellisiä.

– Toki vanhempien asiakkaiden kanssa on rajoittanut, että miten heidän kansaan nyt korona-aikana toimitaan.

Testamentissa on tarkat muotovaatimukset. Allekirjoittaessa paikalla tulee olla kaksi esteetöntä todistajaa ja testamentin laatija. Testamentissa pitää olla laatijan ja todistajien allekirjoitus.

Normaalisti testamentin laatiminen etenee siten, että asiakas tulee toimistolle ja tapaamisella käydään läpi tarvittavat tiedot sekä lopuksi testamentti allekirjoitetaan todistajien läsnä ollessa.

– Näin aikoina testamentti voidaan tehdä myös siten, että asiakkaan kanssa käydään tarvittavat tiedot läpi puhelimitse tai sähköpostilla ja hänelle lähetetään valmis asiakirja postitse, Jouni Salomäki kertoo.

– Tällöin asiakkaan tehtäväksi jää testamentin allekirjoittaminen todistajien läsnä ollessa muotovaatimusten mukaisesti.

Asianajotoimisto Nystén & Co Oy:lta Helsingissä vahvistetaan sama ilmiö. Testamenttien laatimisessa näkyy piikki.

– Sanotaan, että viime viikolla alkoi näkyä, asianajaja Tiina Nystén sanoo.

– Just yksi asiakas sanoi, että se olemassa oleva testamentti on luonnos ja halusi kiirehtiä allekirjoitusta.

Monet helsinkiläiset asianajajat vahvistivat tiistaina Ilta-Sanomille, että testamenttien määrä on viime päivinä noussut, mutta asian arkaluonteisuuden takia he eivät halunneet antaa haastattelua.

Vuosi sitten Matti Nykänen ja Olli Lindholm kuolivat yllättäen viisikymppisinä. Silloin turkulaisessa asianajotoimistossa näkyi nousu testamenttien laadinnassa.

IS:n soittokierros maakuntiin osoitti, että ilmiö on toistaiseksi pääkaupunkikeskeinen. Syynä saattaa olla, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on eniten koronavirustartuntoja Suomessa.

– Ei ole toistaiseksi näkynyt meillä, mutta kun tuli Matti Nykäsen ja Olli Lindholmin kuolema, se näkyi. Ihmiset tulivat tekemään silloin testamentteja, turkulainen varatuomari, asianajaja Vesa Thureson asianajaotoimisto Thureson Oy:sta kertoo.

– Voisin veikata, että tämä ilmiö saattaa viiveellä näkyä Varsinais-Suomessa, mutta ei ole vielä näkynyt, Vesa Thureson sanoo.