Reijo Ruokasen kolumni: Järki voi voittaa!

Tämä on erinomainen uutinen paitsi kärsimään joutuneille, myös koko Suomelle, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Ylistetään ensin tyhmyyttä.

Ajatellaan, että olet ollut jo muutaman vuoden työelämässä. Haluat oppia ja kehittyä, mutta työstä ja työnantajastasi et halua luopua.

Ammattikorkeakoulusta löydät sopivan koulutusohjelman, joka nimenomaan on räätälöity työssä käyville. Pomon mielestä oppi kannattaa ilman muuta etenkin, kun opiskelun voi hoitaa pääsääntöisesti niin, ettei työnteko siitä kärsi. Joustetaan toki, jos tilanne vaatii, sanoo reilu pomo.

Niinpä haet opiskelemaan ja saat paikan. Iso osa opetuksesta löytyy verkosta ja muutenkin koulutus on järjestetty niin, että pystyt huolehtimaan sekä työstäsi että opinnoistasi kunnolla. Voimille ottaa, mutta kuka vapaa-aikaa tarvitsee?

Sitten tulee koronavirus ja firma lomauttaa, kuten joka toinen yhtiö tuntuu jo tekevän. Vieressäsi on kaikki työvuodet istunut kollega, joka on tehnyt ihan samoja hommia kuin sinä. Hän ei ole hakeutunut opiskelemaan.

Kun pakkoloma iskee, kumpikin täyttää työttömyyskorvaushakemuksen. Molemmat kuuluvat samaan työttömyyskassaan. Työtoveri saakin myönteisen korvauspäätöksen, tietysti saa. Sinulle kassa ilmoittaa, ettei rahaa tipu, koska olet opiskelija.

Hetkinen? Olet sivutoiminen opiskelija ja kaiken aikaa ollut työssä, yrität selittää.

Kassan vastaus on empaattinen mutta masentava. Päätösvalta on TE-keskuksella, joka tutkii jokaisen tapauksen erikseen. Keskus on arvioinut opintomääräsi niin isoksi, että se on este työn vastaanottamiselle. Jos haluat työttömyyskorvausta, lopeta opinnot.

” Tuuleen huutelet. Tulkinta on tulkinta, eikä se muutu.

Yrität selittää, että kyseessä on työn ohessa tapahtuva opiskelu ja olet tähänkin asti ollut töissä ja juuri siksi tarvitset työttömyyskorvausta, kun töitä ei nyt ole. Tuuleen huutelet. Tulkinta on tulkinta, eikä se muutu.

Harmittavasti tuollainen päättömyys on suhteellisen tavallista Suomessa.

Ylistetään nyt muutosta.

Koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi joku on jossain huomannut, että TE-keskukset tekevät opiskeluihin ja työttömyyskorvauksiin liittyviä typeriä ja epäoikeudenmukaisia päätöksiä. Tilanteeseen on tulossa korjaus.

Nopeassa valmistelussa on poikkeuslaki. Sen aikana TE-keskukset eivät tutkisi opintoja ollenkaan. Työttömäksi joutuva olisi oikeutettu työttömyyskorvaukseen siinä kuin muutkin opinnoistaan riippumatta. Tällä viikolla saanemme lisätietoa.

Tämä on erinomainen uutinen paitsi kärsimään joutuneille, myös koko Suomelle. On näköjään mahdollista, että terve järki voi voittaa typeryyden ja pösilöt tulkinnat. Se antaa toivoa muidenkin hulluuksien korjaamisesta.

Harmi, ettei järki voittanut silloin, kun maa ei ollut kriisissä. Kuinka hyvin meillä yhteiskunta toimisikaan, jos osaisimme korjata kattoa myös poudalla.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi