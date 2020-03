Apulaisprofessori: Hallitus näyttää todenneen, että edes valmiuslain valtuudet eivät nyt riitä

Hallitus pyrkii sulkemaan ravintolat ja eristämään Uudenmaan muusta Suomesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituksen kaavailut kahviloiden, ravintoloiden ja muiden vastaavien paikkojen sulkemisesta sekä Uudenmaan eristämisestä ovat haastavia toteuttaa.

Marin on kertonut itsekin yllättyneensä siitä, että Suomen lainsäädäntö on osoittautunut joidenkin toimenpiteiden osalta niin jäykäksi.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessoria Pauli Rautiaista Marinin kommentti ihmetyttää.

– On yllättävää, jos Marinia ei ole tämän tyyppisistä asioista informoitu aikaisemminkin. Ajatus siitä, että valmiuslaki ei tarjoa vastauksia ihan kaikkeen ja joitain asioita pitää kenties pyöräyttää eduskunnan kautta pykälän muutosten vuoksi on valtiosääntöjuristeille itsestään selvä asia. Valmiuslakimme on hieman rikki, tämä on tiedetty jo kohta kymmenen vuotta, Rautiainen sanoo.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan eri mahdollisuuksia joudutaan lainsäädännön asettamien rajoitusten vuoksi vielä etsimään.

Nyt näyttääkin Rautiaisen mukaan siltä, että hallitus on todennut, että tässä tilanteessa valmiuslaissakaan olevat valtuudet eivät riitä kaikkien rajoitusten toteuttamiseen.

– Eduskunta on normaalisti koolla ja se pystyy säätämään lain tai lisäämään olemassa olevaan lakiin pykälän noin kolmessa päivässä. Hallitus on ilmeisesti valinnut sellaisen mallin, jossa se tekee näin. Meillä on useita mahdollisia lakeja, joihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset.

Yksi vaihtoehto on Rautiaisen mukaan tartuntatautilain pykälä, jonka nojalla voidaan sulkea kouluja ja asuntoja. Pykälään täytyisi vain hänen mukaansa lisätä esimerkiksi sana ”liikehuoneistot”.

– Erilaisia vaihtoehtoja on paljon. Hallitus on varmaan niistä valinnut jonkin, ja me emme vielä tiedä mikä se on.

Rautiainen uskoo, että myös valmiuslain pykälä 118 aktivoidaan jollain tavalla.

– Jos hallitus olisi kuitenkin valinnut edetä pelkän valmiuslain kautta ja antanut käyttöönottoasetuksen tänään, olisi eduskunta saanut sen käsittelyn valmiiksi tänään illalla tai huomenna aamusta. Aivan äärimmäisessä tilanteessa pykälä 118 olisi voitu laittaa voimaan aivan välittömästi.

Pykälän mukaan voitaisiin tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa tätä.

Pykälän nojalla olisi siis voinut kieltää ihmisiä menemästä vaikkapa ostoskeskuksiin. Se ei olisi vielä kuitenkaan sulkenut keskuksia.

Rautiaisen mukaan hallitus näyttää päätyneen siihen, ettei se halua venyttää valmiuslain 118 pykälän oleskelun ja liikkumisen rajoituksia, vaan hakee tilalle muuta ratkaisua.

Hallitus ei saa Marinin mukaan tänään eduskuntaan uusia esityksiä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi, vaan asia menee huomiselle.

Lindtmanin mukaan hallituksen esityksen pitää tulla eduskuntaan huomenna, jotta ravintolat voitaisiin sulkea ja Uusimaa eristää perjantaina.