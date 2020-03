Uudet luvut julki: Suomessa todettu yhteensä jo lähes 800 koronatartuntaa – tehohoidossa 11 potilasta

Todennettujen koronavirustartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan Suomessa.

Suomessa on todettu tiistaihin 24.3. mennessä yhteensä 792 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaa tautitapausta. Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Varmistettujen koronavirustartuntojen määrä on noussut nopeaan tahtiin Suomessa. Vielä maanantaina THL kertoi, että laboratoriovarmennettuja tapauksia on Suomessa 700. Vuorokaudessa uusia varmistettuja tartuntoja on todettu siis yli 90. Lisäksi luvuissa on huomioitava se, että kaikkia tartuntaepäilyjä ei testata, ja viruksen kantajien määrä on Suomessa näin ollen suurempi.

THL:n mukaan tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu tiistaihin mennessä 510 koronavirustapausta.

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 61 % on miehiä ja 39 % naisia. Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 40, joista 11 on tehohoidossa. Toistaiseksi Suomessa on todettu vain yksi koronavirustartunnan aiheuttama kuolema.

Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.