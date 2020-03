IS vieraili Helsinki-Vantaalla seuraamassa, kuinka THL:n ohjeistuksia noudatetaan – moni matkustaja pyyhkäisi suoraan junaan tai Alepaan

Sisäministeri Maria Ohisalo toivoo, että paluumatkustajat turvautuisivat ruokaostoksissa naapurin apuun.

Ilta-Sanomat vieraili maanantai-iltana Helsinki-Vantaan lentoasemalla seuraamassa, kuinka ulkomailta saapuvat matkustajat palasivat koronakriisin keskelle koti-Suomeen.

Ulkomailta Suomeen palanneet matkustajat ovat herättäneet viime päivinä runsasta medianäkyvyyttä. Esimerkiksi Espanjasta Suomeen lentänyt jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikka kertoi sunnuntaina IS:lle tapahtumasta, jossa matkustajat ohjattiin lentokoneesta täpötäyteen linja-autoon.

Tapahtumassa rikottiin räikeästi lentoasematoiminnoista vastaavan Finavian perjantaisia ohjeistuksia, joiden mukaan lentomatkustajia koneesta terminaaleihin kuljettaviin busseihin tulee ottaa vain puolet auton kuljetuskapasiteetista.

Maanantai-iltana moni Suomeen saapunut matkustaja porhalsi Helsinki-Vantaalla matkalaukkuineen junalaiturille ja teki ostoksia hengityssuojaimet kasvoillaan lentoaseman Alepassa.

Lentokentän juna-asema maanantai-iltana.

Palaavia lomalaisia.

Karanteenisuosituksista ja muista THL:n ohjeistuksista tiedotettiin asemalla toistuvin kuulutuksin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi ohjeistuksia oli nähtävillä aseman digitaalisilla näyttöruuduilla.

Paikan päällä näkyi myös karanteeniin ohjeistettuja matkustajia vastassa olevia suomalaisia.

Suurin osa matkustajista poistui asemalta kuitenkin ohjeistusten mukaisesti yksityisillä kulkuneuvoilla.

Taxi Pointin asiakasohjaaja Laura Varis kertoi aseman taksiparkilla IS:lle maanantain olleen erityisen hiljainen päivä.

– Pohjoisesta laskijoita on tullut jonkin verran. Asiakasmäärät ovat laskeneet jo kahden viikon ajan roimasti, mutta nyt on ollut todella hiljaista. Reilun tunnin aikana on näkynyt viisi asiakasta, Varis sanoo.

– Totta kai kuljettajat ovat huolissaan turvallisuudestaan, mutta nyt suomalaisillakin matkustajilla on näkynyt paljon hengityssuojaimia ja hanskoja. Siinä mielessä asiat on otettu vakavasti.

Taxi Pointin asiakasohjaaja Laura Varis työssään.

Varoitus lentoaseman seinässä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi Ylen haastattelussa maanantaina, että ulkomailta Suomeen palaavat matkustajat saavat lentoasemalla tarkkoja ohjeistuksia koronatartuntojen karsimiseksi. Sisäministerin mukaan koko Euroopan unionista on tullut tartuntojen kannalta riskialue.

– Tämä on ainakin hallituksen näkökulmasta aivan selkeää, että lentoasemalla niiden ohjeiden tulisi olla. Me emme yksin voi mennä niitä jakamaan. Se on viranomaisten tehtävä siellä ohjeistaa, ja sitä on myös tehty, Ohisalo sanoi.

– Eli jokaisen pitäisi nyt kyllä mahdollisimman pian, mahdollisimman vähillä ihmiskontakteilla siirtyä kentältä kulkuvälineeseen, jossa toivottavasti ei olisi hirveän paljon muita ihmisiä.

Mahdollisuuden tarjoutuessa paluumatkustajien tulisi sisäministerin mukaan ennen karanteeniin siirtymistä pyytää naapuria toimittamaan ruokaostokset kotiovelle.

Matkustajien ohjeistukset organisoineen Finavian viestintäpäällikkö Maija Ilvonen kertoi sunnuntaina IS:lle, että Finnairin lennoilla toimintaohjeita kuulutetaan matkustajille THL:n ohjeistusten mukaisesti jo lentokoneissa.

THL ohjeistaa kaikkia ulkomailta Suomeen saapuvia välttämään liikkumista kodin ulkopuolella ja olemaan erillään muista ihmisistä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokautta.

IS ei tavoittanut maanantai-iltana sisäministeri Ohisaloa kommentoimaan hallituksen nykyisten työkalujen riittävyyttä paluumatkustajien aiheuttamien tartuntariskien hillitsemiseksi.

IS haastatteli ja kuvasi jutussa esiintyvät henkilöt asianmukaisen turvavälin päästä.