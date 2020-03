Euroopassa jo yli 10 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen, ilmenee uutistoimisto AFP:n ylläpitämästä tilastosta.

Valtaosa uhreista on Italiassa, missä viruskuolemia on 6 000. Espanjassa kuolleita on yli 2 000 ja Ranskassa 860.

Koronavirustartuntoja Euroopassa on pitkälti yli 184 000, ja virus leviää nyt mantereella nopeasti.

Tartuntojen kokonaismäärä ei todennäköisesti anna oikeaa kuvaa epidemian laajuudesta, koska maiden testauskäytännöt eivät ole yhteneväisiä.