Karanteenissa oleva Sirkka-Liisa, 74, kuunteli liikuttuneena lasin takaa, kun perhe lauloi synttärionnittelut – katso ihana video

”Maailman ihanimmalle mummille” pidettiin yllätysjuhlat turvaetäisyydellä pihalla. ”Sitten kun pandemia on ohi, juhlitaan ja halataan kunnolla.”

”Maailman ihanin mummi” eli nurmijärveläinen Sirkka-Liisa täytti lauantaina 74 vuotta, mutta tällä kertaa ei perinteisiä syntymäpäiviä voinut koronan takia viettää. Yli 70-vuotiaana Sirkka-Liisa kuuluu ikäryhmään, jota Suomen hallitus on ohjeistanut välttämään lähikontakteja ja pysymään kotona. Silti Sirkka-Liisan perhe halusi mummia jollain lailla muistaa. Syntyi ajatus yllätysvisiitistä Sirkka-Liisan kotitalon pihalle.

– Ostettiin kukkia, joihin koskettiin vain hanskoilla varmuuden vuoksi: sisälle yksi kukka ja lisäksi ulosistutettavat narsissit, kertoo Sirkka-Liisan tytär Reija.

Lapsenlapset, kaikki Reijan viisi tytärtä myös piirsivät mummille. Alun perin piirustukset ajateltiin teipata talon ikkunoihin, mutta lopulta ne päätettiin luovuttaa ulkona Sirkka-Liisan lähisukulaiselle, joka on ollut yksin asuvan Sirkka-Liisan apuna. Turvaetäisyys ja hygienia tietysti kaikessa huomioiden.

Sirkka-Liisalla on kaksi muutakin lastenlasta, mutta he eivät voineet saapua samaan aikaan paikalle, koska pienimpiä serkuksia olisi ollut kovin vaikea kieltää leikkimästä keskenään. Ja iso suku olisi muutenkin ylittänyt ohjeen, jonka mukaan yli 10 henkeä ei saisi kokoontua samaan paikkaan.

Lauantaina iltapäivällä Reija puolisoineen sekä perheen lapset hurauttivat autolla Nurmijärvelle Sirkka-Liisan talolle. Sirkka-Liisa pyydettiin parvekkeelle ja perhe kajautti kukkaset käsissä parikin onnittelulaulua aikuiselle naiselle – asiaankuuluvasti tietysti muun muassa klassikon Aikuinen nainen. Lämminhenkisellä videolla näkyy, kuinka yllätyksestä liikuttunut mummi pyyhkii lasin takana kyyneliä silmistään.

Sitten myös yhdessä herkuteltiin. Mummi nosti maljan omalla parvekkeellaan ja Reija perheineen pihalla. Sirkka-Liisan apuna oleva sukulainen oli hoitanut tarjoilut: mummille omat makupalat sisälle ja vieraille ulos.

– Me söimme varmuuden vuoksi kertakäyttöastioista, että meidän pöpöt eivät mene astioiden mukana sisälle, Reija kertoo.

Reija perheineen viihtyi pihalla useamman tunnin ja lapsenlapsetkin pääsivät mummin kanssa huuteluetäisyydelle.

– Tuntui kyllä aika epätodelliselta, ettemme todellakaan voi mennä mummilaan sisälle, kun kukaan ei koe olevansa sairas. Mutta päätettiin luottaa siihen, että meitä viisaammat nyt tietävät, että näin on paras. Sitten kun pandemia on ohi, juhlitaan ja halataan kunnolla. Nyt paras tapa osoittaa rakkautta mummiin on pitää etäisyyttä.

Reija jakoi tilaisuudesta otetun videomateriaalin ensin vain omalle lähipiirilleen Facebookissa. IS on pyytänyt julkaisemiseen luvan kaikilta perheenjäseniltä. Reija epäröi asiaa ensin, mutta antoi luvan toivoen, että video voisi ilahduttaa muitakin suomalaisia tilanteessa, jossa ikävistä uutisista ei ole pulaa.

