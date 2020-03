Jari Sillanpään syyte hyväksikäytöstä hylättiin, kuvan levittämisestä sakkotuomio – tätä mieltä laulaja on tuomiosta

Jari Sillanpään asianajaja Riitta Leppiniemi kertoi oikeuden ratkaisun jälkeen päämiehensä tunnelmista.

Helsingin käräjäoikeus vapautti maanantaina laulaja Jari Sillanpään syytteestä, joka koski lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta tuomitsi sakkoja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Sillanpään tuloilla sakkosumma on 15 480 euroa.

Jari Sillanpään asianajaja Riitta Leppiniemi kertoo IS:lle Sillanpään olevan tyytyväinen käräjäoikeuden päätökseen siitä, että syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä hylättiin.

– Hän on koko ajan lähtenyt siitä, että kun hän on ollut toisen aikuisen kanssa tällaisessa intiimissä kanssakäymisessä, niin hän ei ole huomannut, että tämä nuori käy siinä tilassa. Hänen kantansa on lähtenyt siitä, että tahallisuus, mikä rikosoikeudellisesti edellytetään, puuttuisi.

Jari Sillanpää ja asianajaja Riitta Leppiniemi (oik.) Helsingin käräjäoikeudessa 26. helmikuuta 2020.

Vaikka pääsyyte hylättiin, Sillanpää tuomittiin 45 päiväsakkoon sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Syyte koski kuvia ja videota, jotka oli otettu Sillanpään matkapuhelimella tietokoneen ruudulta syyskuussa 2017. Videolla aikuinen mies on sukupuoliyhteydessä hyvin pienen lapsen kanssa. Myös valokuvissa aikuinen kohdistaa seksuaalista väkivaltaa hyvin pieneen lapseen.

Leppiniemi kertoo Sillanpään edelleen väittävän, ettei hän olisi ottanut matkapuhelimella kyseisiä kuvia, vaikka materiaali löytyi Sillanpään kännykästä.

Leppiniemi toteaa, että kokonaisuudessaan oikeuden päätökset ovat olleet hänen ja Sillanpään kannalta huojentavia.

– Varsinaisessa syytteessä kuitenkin on otettu se kanta, mikä Sillanpäällä on ollut, niin se on tietysti ollut huojentavaa, asianajaja toteaa.

– Hän (Sillanpää) on tietysti pahoillaan siitä, että tämä nuori on päässyt tällaista näkemään. Mutta se on ollut vahinko, ja myös käräjäoikeus on sen näin katsonut, hän jatkaa.

Leppiniemi kertoo, ettei Sillanpää ole tehnyt vielä päätöstä siitä, haluaako hän valittaa tuomiostaan.

– Tätä täytyy vielä miettiä ja varmasti myös keskustella siitä, mitä syyttäjä aikoo tässä tilanteessa tehdä. Tämä on harkinnassa.