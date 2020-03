Kommentti: Olipa kerran koronavirus – kuinka monta ihmishenkeä olet valmis uhraamaan oman viihtymisesi tähden?

Olemme vielä tilanteessa, jossa pystymme valitsemaan sosiaalisen eristäytymisen. Jos jatkamme itsekästä linjaa, teemme pian valintoja siitä, kuka saa elää, kirjoittaa toimittaja Wilma Ruohisto.

Perjantai. Ystäväsi jankkaavat sinua luokseen viini-iltaan. Olit ajatellut viettää rauhallista koti-iltaa, mutta koko viikon kotoa käsin työskenneltyäsi päätät napata metron muutaman pysäkin päähän. Se on autio. Ihanaa, ajattelet. Ei tarvitse vältellä ihmisiä. Covid-19 eli koronatartunnat ovat viimeisen parin päivän aikana lisääntyneet pääkaupunkiseudulla räjähdysmäisesti, ja hallitus suunnittelee parhaillaan ulkonaliikkumiskieltoa.

Metro heilahtaa ja otat epähuomiossa kiinni kaiteesta paljaalla kädelläsi. Et tiedä sitä, mutta kaiteesta on vain hetki sitten pitänyt kiinni joku toinenkin. Isä, joka haki edellisiltana lentokentältä tyttärensä keskeytyneen vaihto-opiskelun vuoksi. Odotetun jälleennäkemisen jälkeen isä ja tytär heittivät ohjeistukset nurkkaan ja halasivat – eihän heillä kummallakaan ollut oireita.

Et tiedä, että jo seuraavana päivänä tytölle nousee korkea kuume. Hän yskii ja kärsii hengitysvaikeuksista. Noin neljä päivää myöhemmin myös isä alkaa oireilla.

Hyppäät pois metrosta. Pyyhkäiset kädellä nenääsi, joka on alkanut valua tuulisen sään vuoksi. Samalla viet hengityselimistöösi viruksen, jonka nappasit mukaasi metron metallisesta tangosta. Covid-19 tarttuu parhaiten ihmisestä ihmiseen, mutta se elää myös pinnoilla. Kyseisessä metallitangossa virus voi säilyä vielä lähes kokonaisen vuorokauden ajan.

Tapaat ystäväsi ja viinin virratessa rentoudutte hygieniaohjeistusten suhteen. Huumoria alkuillasta herättäneet turvavälit unohtuvat. Kun viini loppuu, päätätte pyörähtää vielä lähikaupassa hakemassa muutaman oluen. Selaat juomia kaupassa. Tällä kertaa jätät viruspartikkeleita jokaiseen koskemaasi pulloon, kuten myös kassan korttipäätteeseen.

Kaulailet ystäviäsi illan päätteeksi. Mallisuoritus, ette lähteneet edes baariin.

Seuraavana päivänä olet tylsistynyt, hieman krapulainen ja edelleen täysin tietämätön kehossasi jylläävästä viruksesta. Sillä välin se kopioi itseään hengitysteiden epiteelisoluissa käyttäen sisäänkäyntinä niin sanottuja ace-2-reseptoreita solujen pinnassa. Vallatut solut on valjastettu viruksen lisääntymiseen, jotka infektoivat lisää soluja.

Luet uutisista, kuinka suosikkibaarisi on suljettu lukuisten tartuntojen vuoksi. Päätät lähteä vierailemaan vanhemmillasi, kun siihen on kerrankin aikaa.

Unohdat käsienpesun, kun marssit suoraan jääkaapille. Äitisi huomauttaa, että voisit närppimisen sijaan vaikka kattaa pöydän. Asettelet kaikkien perheenjäseniesi aterimet, lasit ja lautaset pöytään. Jaat samalla koko perheellesi satoja tuhansia partikkeleita kantamaasi virusta.

Muutama päivä myöhemmin heräät kuumeisena. Tuntuu, kuin keuhkojesi päällä istuisi joku. Koko kehosi valtaa paniikki: Miten olet voinut sairastua? Olethan noudattanut kaikkia annettuja ohjeita.

Käy ilmi, että myös kaksi neljästä tapaamastasi ystävästäsi tuntee olonsa heikoksi. Koronaviruksen R0-luku oli epidemian alkuvaiheessa 2,2, mikä tarkoittaa sitä, että se tarttuu lähes kaksi kertaa tavallista influenssaa herkemmin.

Yksi ystävistäsi on huolissaan. Hän on vain 28-vuotias, mutta kuuluu vaikean astmansa kanssa riskiryhmään.

Viikkoa myöhemmin voit itse jo paremmin. Olet nuorena ja perusterveenä sairastanut taudista lievemmän version. Soimaat itseäsi siitä, että myös äitisi ja veljesi aloittivat muutama päivä sitten oireilun.

Ystäväsi on siirretty teho-osastolle. Koronavirus on aiheuttanut hänelle äkillisen hengitysvaikeusoireyhtymän, josta käytetään lyhennettä ARDS. Se on kaikista vaikein hengitysvajauksen muoto.

Tehohoidosta huolimatta hänen elimistönsä on hälytystilassa. Immuunijärjestelmän taistellessa itseään vastaan hänen kehonsa ajautuu lopulta monielinvaurio-oireyhtymään. Ystäväsi kytketään elintoimintoja ylläpitävään laitteeseen, joka siirretään hänelle yli 80-vuotiaalta potilaalta kasvaneiden tehohoitopotilaiden määrän vuoksi.

Vielä samana iltana saat viestin, että ystäväsi on kuollut. Hän on yksi harvoista koronaviruksen alle 40-vuotiaista uhreista.

Et kuitenkaan huomaa viestiä ennen seuraavaa päivää. Vajaa kuusikymppinen äitisi on edellisiltana viety teho-ostolle.

--

Tämä tarina on fiktiivinen. Silti kaikki siinä esiintyvä tieto koronaviruksesta ja sen leviämisestä pitää paikkaansa. Se voisi olla tositarina.

Olemme viimeisen viikon aikana joutuneet tilanteeseen, jollaisessa emme ole koskaan olleet. Maailmanlaajuista pandemiaa on vaikea käsittää. Se on jopa jännittävää ensimmäiset päivät: voi ahmia teemaan sopivia elokuvia Netflixistä, woltata ruokaa ”karanteeniin” ja pitää videopuheluita ystävien kanssa.

Samalla käydään apteekissa ja kaupassa, kaverin kanssa lenkillä ja ostamassa kotiin kahvakuula. Yksinäisyyden iskiessä ponnahdetaan kaverille viettämään iltaa. Poikkeustilahan on oikeastaan ihan ookoo niin kauan, kun sen vuoksi ei oikeasti rajoita omia menemisiä.

Me nykyiset työikäiset olemme saaneet elää koko elämämme maailmassa, jossa mikään ei uhkaa meitä. Olemme kuolematon sukupolvi. Samaan aikaan olemme joutuneet jännittämään, millainen maailma meitä tulevaisuudessa odottaa. Epävarmuus on vakio, joten miksei nytkin vain eläisi hetkessä?

Siksi, että mitä pidempään ohjeita rikotaan, sitä pidempään poikkeustila jatkuu. Sitä pahempaan taloudelliseen ahdinkoon koko valtio joutuu. Sitä enemmän työikäisiä lomautetaan ja irtisanotaan. Sitä useampi yritys ajautuu konkurssiin.

Suomessa jo 13 koronavirukseen sairastunutta on tehohoidossa. Se on kolme teho-osastopaikkaa enemmän kuin mitä koko Lapista löytyy. Silti pohjoiseen suuntaaminen on tuntunut ihmisistä niin hyvältä idealta, että nelostie ruuhkaantui viikonloppuna.

Tartunnan saaneita on maailmalla yli 300 000. Pohjois-Italian pahimmilla alueilla osa sairaaloista on jo tilanteessa, jossa kaikkia ei voida hoitaa. Kuolleita siellä on niin paljon, että armeija on valjastettu kuljettamaan ruumiita.

Jos talouskriisi tai täydet ruumishuoneet tuntuvat liian vaikeilta asioilta kieputtaa oman navan ympärille, kokeile tätä: miltä kuulostaisi juhannus ulkonaliikkumiskiellossa?

Olemme toistaiseksi vielä tilanteessa, jossa pystymme liikkumaan ulkona tarpeen vaatiessa. Jos hyödynnämme tätä mahdollisuutta vain ylläpitääksemme hedonistista elämäntyyliämme, teemme pian valintoja teho-osastopaikoista.

Nyt on tullut aika ottaa pää pois perseestä ja pysyä kotona.

Muuten fiktiosta tulee nopeasti totta.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien toimittaja, joka täytti 25 vuotta samana päivänä, kun Suomi meni kiinni.