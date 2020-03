Marin: Hallitus valmistelee rajoituksia, jotka koskevat liikkumista ja ravintoloita

Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa.

Hallitus valmistelee uusia rajoituksia yksityisten tilojen, kuten ravintoloiden, sulkemiseksi. Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa.

Asiasta kertoo pääministeri Sanna Marin (sd) Twitterissä.

Pääministerin mukaan Suomen lainsäädäntö on osoittautunut toimenpiteiden osalta jäykäksi. Rajoitusten valmistelu vie parhaimmillaankin päiviä aikaa.

– On selvää, että kriisin jälkeen on arvioitava tarkasti lainsäädäntömme uudistamisen tarpeet. Nyt toimimme kovassa aikapaineessa niiden välineiden varassa, joita meillä on käytössä. Tahdosta toimet eivät ole kiinni.

Juttua täydennetty klo 12:00.