Hallitus valmistelee rajoituksia, jotka koskevat liikkumista ja ravintoloita – Ohisalo: ”Rangaistukset mahdollisia”

Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa.

Hallitus valmistelee uusia rajoituksia yksityisten tilojen, kuten ravintoloiden, sulkemiseksi. Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa.

Asiasta kertoo pääministeri Sanna Marin (sd) Twitterissä.

Pääministerin mukaan Suomen lainsäädäntö on osoittautunut toimenpiteiden osalta jäykäksi. Rajoitusten valmistelu vie parhaimmillaankin päiviä aikaa.

– On selvää, että kriisin jälkeen on arvioitava tarkasti lainsäädäntömme uudistamisen tarpeet. Nyt toimimme kovassa aikapaineessa niiden välineiden varassa, joita meillä on käytössä. Tahdosta toimet eivät ole kiinni.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan hallitus katsoo läpi kaikki keinot koronan hillitsemiseksi, myös liikkumisrajoitukset.

– Rajoitusten tarkoituksena on ihmisten terveyden & hengen suojelu. Rajoitusten noudattamisesta riippuu, kestääkö terveydenhuoltojärjestelmämme & kuinka vakavaksi epidemia laajenee. Rangaistukset ovat viimekätisiä, mutta mahdollisia, Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

Ravintoloiden toiminnan rajoittamista on pohdittu jo monella taholla.

IS:n tietojen mukaan keskustan eduskuntaryhmässä on väläytelty mallia, jossa ravintoloiden aukioloa rajoitettaisiin, mutta ravintoloista voisi myydä koteihin ruokaa ja juomaa. Kaikki ravintolat saisivat mallissa luvan alkoholin ulosmyyntiin.

Myös oppositiopuolue kokoomuksesta on ilmaistu tukea rajoituksille.

Kokoomuksen Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajat vaativat tiedotteessa kiireellisesti lisärajoituksia Uudenmaan epidemia-alueelle. Kokoomusedustajat kertovat olevansa valmiita baarien ja kauppakeskusten sulkemiseen sekä ruokaravintoloiden toiminnan rajoittamiseen Uudenmaan alueella.

Lapin kuntajohtajat ja Lapin liitto taas suorastaan vaativat hallitusta päättämään ihmisiä kokoavien palveluiden, kuten baarien ja yökerhojen, sulkemiseksi koronavirusepidemian vuoksi.

– Se, että viranomaiset sulkevat tilat, voisi auttaa yrittäjiä, jotka mahdollisesti voisivat saada edes jotain korvausta vakuutustensa kautta. Pienet yrittäjät eivät voi olla vastuunkantajina tässä tilanteessa. Valtion tulee osoittaa vahva tukensa tästä tilanteesta taloudellisesti kärsiville matkailu- ja ravitsemusalan yrityksille sekä kaikille muille liitännäistoimialoille, Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi sanoo tiedotteessa.