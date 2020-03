Aurinkorannikon eläkeläiset palasivat sunnuntaina Finnairin toistaiseksi viimeisillä Malagan-lennoilla, joista piti pulittaa nelinumeroisia summia.

Sunnuntai-illan tungosta ei näy Helsinki-Vantaan lentokentällä, sillä yli puolet lennoista on peruttu koronatilanteen vuoksi. Kun yksi viimeisistä Malagan-lennoista tuo Aurinkorannikolla oleskelleilta suomalaisia kotimaan kamaralle, matkalaukkujen rullaus valtaa aulan.

Yli puolet palaajista on sonnustautunut hengitysmaskiin tai käärinyt huivin suunsa eteen.

Nurmijärveläiset Ritva Lundan ja Jouko Virtanen kertovat, että Aurinkorannikolla hengitysmaskiin tottui. Pariskunnan piti olla neljä kuukautta talvea paossa Espanjan auringon alla, mutta viime viikkoina koronatilanne ajoi heidät neljän seinän sisälle eristyksiin ja lopulta etukäteen koto-Suomeen.

Ritva Lunden luottaa hengityssuojan lisäksi kertakäyttöhanskoihin. Aurinkorannikolla sellaiset täytyi sujauttaa käsiin, jos mieli kauppaan.

Espanjassa kotoa sai lähteä vain kauppaan, apteekkiin tai lääkäriin. Taksiin ei otettu kuin yksi asiakas kerrallaan – mutta Lundanin ja Virtasen onneksi yli 70-vuotiaat saivat matkustaa yhdessä.

Koronatilanne Espanjassa on Euroopan pahin Italian jälkeen, ja terveydenhuolto on äärirajoillaan. Sairastuneita on WHO:n mukaan 25 000. Pariskunta myöntää, että tauti pelottaa.

– Kyllähän sitä pelkää, etenkin kun miehellä on astma ja itsellä diabetes, Lundan sanoo.

Keski- ja Pohjois-Espanjassa tilanne on pahin ja eritoten Madridissa, jossa yksin puhutaan lähes 10 000 sairastuneesta ja 1 200 menehtyneestä. Malagan provinssissa oli sunnuntaina diagnosoitu 484 tapausta, joista 20 on johtanut kuolemaan.

Suomeen palaamista seuraa kaksi viikkoa kotikaranteenia, mutta ajatus ei tunnu pahalta, kun saa olla kotona ja kotipihalla. Tarkoituksena oli palata vasta huhtikuussa, mutta nyt kävi näin.

Reissusta palaajia lentokentällä. Kentällä kuuli vain suomea ja suomenruotsia.

Finnair ilmoitti torstaina viidestä lisälennosta Malagasta Helsinkiin. Lennot ovat toistaiseksi viimeiset. Ulkoministeriö ei ole pyytänyt yhtiöltä kotiutuslentojen järjestämistä.

Ritva Lundan ja Jouko Virtanen kertovat joutuneensa pulittamaan 1 150 euroa per lippu. Se ei tunnu Lundanista kohtuulliselta.

– Rahastetaan, kun ihmiset haluavat paniikissa päästä pois, hän tuumaa.

Aiemmin pariskunta maksoi Norwegianille yli tuhat euroa lentojen ajankohdan siirtämisestä. Jos lompakko ei ole paksu, ei pääse pois.

Helena ja Esa Pyyhkäläisen mielestä lennosta kannatti kyllä maksaa, vaikka heidän tililtään lähti Finnairille nelinumeroinen summa. Jo aiemmin he yrittivät siirtää lentonsa aiemmaksi.

– Mieluummin nyt on kotona ja läheisten luona, he kiteyttävät.

Helena ja Esa Pyyhkäläinen sonnustautuivat hengityssuojiin matkan ajaksi. Espanjassa he eivät niitä käyttäneet.

Tarvittaessa apu on lähempänä kuin Espanjassa, jossa myös he viettivät talvea Malagan naapurissa. Eri arvioiden mukaan Aurinkorannikolla talvehtii 20 000–30 000 suomalaista, joista valtaosa eläkeläisiä.

Myös Helsinki-Vantaalla keski-ikä on heittämällä päälle viidenkymmenen.

Lentokentällä raikaa lempeä-ääninen kuulutus kuten melkein aina, mutta tällä kertaa viesti on raju:

Hyvät matkustajat. Kaikkia ulkomailta Suomeen palaavia velvoitetaan välttämään liikkumista kodin ulkopuolella ja olemaan eristyksissä muista ihmisistä eli pysyä olosuhteissa, jotka vastaavat karanteenia 14 päivän ajan.

THL:n ohjelapuilta ei voi välttyä Helsinki-Vantaalla.

THL:n ohjejulisteita on teipattu yltympäriinsä seinille. Ne muistuttavat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi karanteenin lisäksi käsienpesusta, yskimisestä ja sosiaalisesta eristäytymisestä. Infopisteellä palaajia neuvova Finavian asiakaspalvelija on hengitysmaskiin sonnustautunut.

Kun hissiä odottaessa joku yskähtää – kyynärvarteen kuten kuuluu – sähköistyy tunnelma heti, ja hissijono etenee etanavauhtia, kun sopivaa etäisyyttä yritetään vaalia.

– Tunnetko sä ketään, jolla on korona, eräs vastaan tullut lapsi kysyy vanhemmalta naiselta.

– Eihän sitä oikeastaan voi tietää, nainen vastaa viisaasti.

Haastateltaessa ja kuvattaessa pidettiin asianmukainen turvaväli.