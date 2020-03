Puolustusvoimat koronasta: ”Valmistaudumme reserviläisten palvelukseen kutsumiseen”

Puolustusvoimat on tarpeen vaatiessa valmis kutsumaan myös reserviläisiä palvelukseen koronaepidemian vuoksi.

Reserviläiskysymys nousi esille perjantaina, kun puolustusvoimien asiantuntijat vastasivat Twitterissä kysymyksiin koronan vastaisista toimenpiteistä.

– Valmistaudumme reserviläisten palvelukseen kutsumiseen. Todennäköisyys riippuu paljolti siitä kuinka virusinfektio kyetään eristämään ja mille tasolle tartuntahuippu tulee nousemaan, oli puolustusvoimien vastaus kysymykseen: ”Kuinka todennäköisenä näette tilanteen, että tarpeen kutsua reserviä?”.

Puolustusvoimista tarkennettiin, että virustilanteen kehittyminen vaikuttaa viranomaisten kykyyn suoriutua tehtävistään ja näin ollen myös reserviläisten kutsumisen todennäköisyyteen.

Eduskunnan hyväksymä valmiuslaki ei itsessään muuta puolustusvoimien toimintaa tai varusmiesten asemaa, mutta virka-apupyynnöt saattavat lisääntyä.

– Virka-apua koskeva sääntely ei ole valmiuslaissa, mutta tässä tilanteessa on oletettavaa, että virka-apuun liittyvät kysymykset ja pyynnöt lisääntyvät muun lainsäädännön perusteella, arvioi puolustusvoimien assessori Tuija Sundberg Ruotuväki-lehdelle.

Puolustusvoimat on ilmoittanut, että kertausharjoitukset on peruttu toistaiseksi. Sen sijaan varusmieskoulutus jatkuu poikkeusjärjestelyistä huolimatta kaikissa joukko-osastoissa.

Puolustusvoimat on tiedottanut kolmesta varmistetusta koronavirustartunnasta. Kaksi niistä on henkilökuntaan kuuluvilla ja yksi varusmiehellä. Sairastunut on Kaartin jääkärirykmentin varusmies.

Varusmies sairastui viime viikolla urheilukomennuksella ja hakeutui julkiseen terveydenhoitoon. Hän ei palannut varuskuntaan matkan jälkeen ja on ollut toistaiseksi kotihoidossa.