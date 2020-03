Ulkomailta palaavat yskivät matkustajat huolestuttavat junamatkustajia – näin Finavia opastaa Suomeen saapuvia

Viestintäpäällikkö Maija Ilvonen toteaa, että lentoasemalta poistuneiden matkustajien toimintaan Finavia ei voi vaikuttaa.

Ilta-Sanomien havaintojen mukaan lentokentältä saapuneita suomalaismatkustajia on noussut muun muassa Tikkurilan asemalla pääradan juniin. Matkustajilla on ollut selviä hengitystieoireita kuten yskää, mikä on herättänyt huolta muissa junamatkustajissa.

Finavian viestintäpäällikkö Maija Ilvonen kertoo, että Finavia tiedottaa matkustajia THL:n ohjeiden mukaisesti. Finnairin lennoilla toimintaohjeita kuulutetaan matkustajille jo lentokoneissa. Helsinki-Vantaan lentokentällä soi jatkuvat kuulutukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja lisäksi THL:n virallisia ohjeistuksia on nähtävillä lentokentän digitaalisilla näyttöruuduilla.

– Sen lisäksi lentoaseman poistumisreiteillä, kuten juna- bussi- ja taksiasemilla, on THL:n koronaohjeistusta nimenomaan tästä karanteenista. Kaikki on tällä hetkellä ajan tasalla. Siitä eteenpäin, kun matkustaja poistuu lentoasemalta, me ei enää voida vaikuttaa, Ilvonen toteaa.

Ilvosen mukaan Finavia välittää kaikissa kanavissaan yhdenmukaisesti sitä virallista tietoa, jota THL heille antaa. Omia ohjeita heillä ei matkustajille ole.

– Välitämme yhdenmukaisesti tietoa käsihygieniasta, etäisyyden pitämisestä ja karanteenista – kieliasiat huomioiden, Ilvonen sanoo.

THL:n ohjeistuksen mukaisesti kaikkia ulkomailta Suomeen saapuvia välttämään liikkumista kodin ulkopuolella ja olemaan erillään muista ihmisistä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokautta.

Finavia on huomioinut poikkeustilanteen myös kentällä liikkumisessa. Lentokoneesta terminaaliin järjestettävissä bussikuljetuksissa on Ilvosen mukaan kerrallaan kyydissä alle puolet normaalimäärästä.

– Pyritään siihen, että olisi mahdollisimman vähän tilanteita, jossa ihmisiä olisi jonossa tai lähekkäin. Totta kai se on tällaisessa ympäristössä välillä vähän haastavaa, mutta kaikki mahdolliset toimet on otettu käyttöön, mitä tällä hetkellä voidaan, Ilvonen sanoo.

Lauantaista alkaen kotimaan lennoilta saapuvat matkustajat ovat kulkeneet oman tuloaulan kautta ulos porttialueelta. Jos tarkoituksena on jatkaa matkaansa ulkomaille, on henkilöiden mentävä uudelleen turva- ja rajatarkastuksen läpi takaisin porttialueelle. Ulkomaan lennolta toiselle lennolle vaihtavan matkustajan ei tarvitse poistua porttialueelta.

– Näin olemme eriyttäneet kotimaan saapuvaa liikennettä ulkomaan liikenteestä, Ilvonen kertoo.