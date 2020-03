Lapin hiihtokeskukset sulkevat oviaan jo tänään – Levin matkailujohtaja: ”Tänne ei kannata nyt tulla”

Tänne ei kannata tulla, sanoo Levin matkailujohtaja.

Paheneva koronakriisi säikäytti Lapin hiihtokeskukset.

Lapin hiihtokeskuksista Ylläs, Levi, Luosto, Olos, Pallas ja Ounasvaara ovat päättäneet sulkea hissinsä tämän päivän jälkeen, kertoo STT. Hiihtokeskusten yhteisen tiedotteen mukaan tilannekuva on muuttunut, kun lauantaina tuli tieto Lappiin suuntautuvista autojonoista.

STT:n mukaan hiihtokeskusten oli tarkoitus ajaa toimintonsa alas ensi viikolla, mutta ne päätyivät toiseen ratkaisuun, koska alkavalla viikolla asiakasmäärät olisivat kasvaneet vähenemisen sijaan.

Levillä kaikki matkailuyrittäjät panevat nyt paikkoja urakalla kiinni. Lähes kaikki Levin ravintolat sulkevat viikonlopun aikana ovensa.

– Tänne ei kannata nyt tulla, Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari neuvoo.

Uusia majoitusvarauksia Visit Levi ei ota enää vastaan.

Visit Levi on päättänyt, että sovitun matkan voi siirtää ensi kaudelle tai syksylle. Visit Levi palauttaa mökkien varausmaksut.

– Täältä on peruttu paljon varauksia, meille on tähän mennessä tullut noin 500 peruutusta.

Kivisaari kertoo, että Levillä pannaan hotelleita kiinni. Levi Hotel Spa on esimerkiksi ilmoittanut, että se sulkee hotellin ja ravintolat.

Kaupat ovat Levillä edelleen auki.

– Pyritään pitämään huolta, että meillä on peruspalvelut niille ihmisille, jotka ovat täällä.

Kivisaari sanoo, että muutama ravintola voi olla auki. Hän tietää yhden ravintolan, joka on toiminnassa.

– Se on ilmoittanut väljentäneensä tuolien määrää ja pöydät ovat kauempana toisistaan. Ravintola hoitaa take awayta. Lounas on peruttu. Illalla se pitää paikkaa auki, jotta ihmisillä olisi joku paikka, minne mennä syömään.

Yöelämä hiljenee, kun suurin osa ravintoloista sulkeutuu.

Eteläsuomalaisten Lappi-ryntäys ja hiihtokeskusten villi after ski -elämä ovat herättäneet vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Kivisaari on huomannut, että tunteet ovat pinnassa. Lynkkausmieliala on matkailuyrittäjiä, hiihtokeskuksia ja lomalaisia kohtaan.

– Suomalaiset näyttävät nyt pahimman puolen itsestään. Toisaalta on myös ihania ihmisiä, jotka näyttävät solidaarisen puolen. Nyt täytyy muistaa, että tärkeintä on ihmishenkien suojeleminen.

Saariselällä loppui tanssahtelu

Saariselällä hiihtokeskus, ravintolat, hotellit ja kaupat toimivat lähes entiseen malliin.

Ravintolat eivät enää järjestä tansseja eikä tapahtumia, mutta muuten suurin osa ruokapaikoista pitää ovensa avoinna.

Hotelleista sulkeutuu tulevana viikonloppuna Riekonlinna. Holiday Club -hotelli on pannut kiinni kylpyläosaston ja Angry Birds -puiston.

Saariselän rinteet ovat auki ainakin perjantai-iltaan asti.

– Palveluista pyörii 95 prosenttia, arvioi kauppias Antero Ylävaara Inari-Saariselkä Keskusvuokraus Oy:sta.

Saariselän rinteet ovat auki ainakin perjantai-iltaan asti.

Koronakriisi näkyy Ylävaaran mukaan siinä, että Saariselällä on väljää. Poissa on puolet normaalista matkailijamäärästä.

Ylävaara sanoo, että Saariselkä on senioreiden suosima rauhallinen hiihtokeskus. Murtomaahiihto on ykkösasia.

– Murtomaahiihdon jälkeen tulevat laskettelu ja pulkkamäki.

Rukan ravintolat siirtyivät takeway-tarjoiluun

Koronakriisi on hiljentänyt Kuusamon ja Rukan.

Ruka-Kuusamo Matkailun toimitusjohtaja Mats Lindfors kertoo, että useita ravintoloita on mennyt kiinni. Kaikkiin ravintoloihin on tullut tiukkoja rajoituksia.

– Missään ei ole illanviettoja. Osa on siirtynyt take away -toimintaan. Pidetään yllä peruspalvelu ja pyritään tarjoamaan asiakkaalle ruokaa, jos se suinkin on mahdollista.

Hiihtokeskus menee kiinni ensi viikonloppuna.

Lindfors kertoo, että jonkin verran laskettelijoita vielä näkyy Rukan rinteillä.

– Kävelin äsken hiihtohissin ohi. Siellä oli vähän ihmisiä liikkeellä ja ne, jotka olivat, jättivät reilun viiden metrin välit.

Lapin poliisi suosittelee Twitterissä ihmisiä pysyttelemään poissa.

Pysy kotona, huolehdi käsihygieniasta, vältä lähikontakteja ja tule Lappiin, kun epidemia on ohi. Meillä Lapissa välimatkat ovat pitkät ja terveydenhuoltomme kapasiteetti on pieni, poliisi viestitti.