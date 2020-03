Kommentti: Lapin turisti, ymmärrätkö mitä olet tekemässä?

Kun suuret hiihtokeskukset sulkevat ovensa, ei ole suorempaa viestiä: Pysy poissa, kirjoittaa Anna-Maija Naakka.

Sinä, joka tällä hetkellä suunnittelet matkaavasi pohjoiseen, koska ulkomaillekaan ei pääse. Tai sinä, joka olet parhaillaan ajamassa kohti Lappia. Ja sinä, joka ehkä olet jo siellä. Tämä on sinulle.

Sinä kuvittelet, että olet turvassa pikku mökissä keskellä koskematonta luontoa, käyt vähän hiihtelemässä ja nautit Lapin taiasta. Olet niin vastuuntuntoinen, että olet ostanut ruokatarvikkeet jo matkan alussa. Nyt sinulla on aikaa rentoutua kaiken tämä koronahälyn keskellä. Ehkä olet myös muuttanut suunnitelmiasi ja suunnannut Levin sijasta – koska siellä ”vastuuttomat typerykset” ovat levittäneet koronaa pitkin baareja – johonkin pienempään paikkaan.

Ehkä olet ajatellut erakoituvasi mökille, mutta sitten huomaatkin maidon loppuneen. Jos nyt ihan vaan nopeasti käyt tuossa lähikaupassa, johon on – kappas vain – eksynyt muutama kymmenen samanlaista lomailijaa kuin sinä. Oho, bensa onkin loppu, joten jospa käyt tankilla ja jätät samalla loton. Ja ne mökin avaimetkin sinun pitää käydä hakemassa. Tänään ei jaksa hiihtää, mitä jos vuokraatkin moottorikelkan?

Yhtäkkiä suunnitelma nollasta ihmiskontaktista on vaihtunut kymmeniin kontakteihin, kymmeniin potentiaalisiin tartuntatilanteisiin. Koska usko tai älä, sinulla voi olla koronavirus, vaikka sinulla ei olisi ainoatakaan oiretta.

Älä ymmärrä väärin. Sinä ja rahasi olette erittäin tervetulleita Lappiin – kaikkina aikoina paitsi nyt. Lapissa valmistaudutaan koko kesä ja syksy siihen, että sinä ja kaikki kaltaisesi saavutte paikalle, täytätte rinteet, ladut, baarit, kaupat ja ravintolat. Sinä olet Lapin elinehto. Nyt olet potentiaalinen tuho.

Suuret hiihtokeskukset kuten Levi, Ruka ja Pyhä ilmoittivat lyövänsä ovet säppiin tältä talvelta. Puhutaan satojen tuhansien, jopa miljoonien eurojen tappioista. Tämä on se aika, jolloin Lapissa tehdään koko vuoden tili, joten jos ovi lyödään kiinni ja tiukasti lukkoon, ei ole oikeastaan sen suorempaa viestiä juuri sinulle: Pysy poissa. Tule takaisin sitten, kun tämä tilanne on ohi.

Et ehkä ymmärrä, että yli 70-vuotiaat muodostavat lähes viidesosan monen pienen lappilaiskunnan väestöstä. Tämän numeron pitäisi soittaa kelloja, sillä juuri he kuuluvat koronan riskiryhmään. Joillakin pohjoisen asukeilla on 500 km lähimpään sairaalaan. Se on sama kuin sinä ajaisit Helsingistä Pietarsaareen, kun olet kuumeessa ja sinulla on hengitysvaikeuksia.

Mitä tapahtuu sitten, kun joku sinun kaltaisesti tuo viruksen Lappiin ja ikääntyvä väestö sairastuu? Ainoa sairaala, jolla todennäköisesti on resursseja antaa hoitoa, on Lapin keskussairaala Rovaniemellä. Mitä kuvittelet, riittävätkö siellä potilaspaikat, kun koronahelvetti on irti?

Ymmärrän, että loman peruminen ketuttaa. Minuakin ketuttaa, että en pääse käymään kotona ja näkemään vanhempiani, jotka olen nähnyt viimeksi jouluna. Minua ketuttaa, että vanhempani eivät näe lapsenlapsiaan. Minä en kuitenkaan halua ottaa sitä riskiä, että tartuttaisin heidät tai kenet tahansa muun.

Sinä kuvittelet, että tässä on kyseessä vain sinun suunnitelmasi, sinun lomasi, sinun Lappisi.

Ei, se ei ole sinun Lappisi. Se on minun, minun perheeni ja minun ystävieni ja heidän perheidensä Lappi.

Siispä pyydän kauniisti: Pysy poissa.